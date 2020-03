Disney Plus, i contenuti da non perdere nel canale Disney

La piattaforma del colosso dell’entertainment, nonché fabbrica di sogni di generazioni di persone, è sbarcata sui nostri device lo scorso 24 marzo. I contenuti al suo interno sono davvero numerosi, e lo diventeranno ancora di più prossimamente, ma quanto ne sapete della produzione Disney già presente per essere fruita dal day one? Siete sicuri di sapere proprio tutto quello che la piattaforma streaming ha messo sul piatto già da qualche giorno? Vi raccontiamo quali sono i titoli migliori che vi state perdendo, se non siete ancora iscritti al servizio Disney Plus, o su cosa dovreste concentrarvi se siete già abbonati.

Film di animazione

Se vi diciamo Disney, a cosa associate questo nome in automatico? Partiamo dai contenuti più celebri della storia della casa di produzione: i film di animazione, banalmente detti anche “film a cartoni animati”. Quei mondi fantastici che solo grandi menti pure e geniali sono riuscite a partorire, e riempiendo gli scaffali, fisici e virtuali, di una serie di titoli decisamente degni di nota. Il criterio di selezione è davvero ad ampio respiro: troverete sia grandi classici entrati nella storia della filmografia, sia grandi successi più recenti, oltre a qualche spin-off e film meno “chiacchierati”. Cosa non potete perdervi? Chiaramente vi segnaliamo il rewatch di Frozen, il primo dei due film principali (di cui però non sono presenti ad oggi gli spin-off secondari legati al regno di Arendelle), così come l’intera serie de Il re Leone, di cui troverete non solo i 3 film di animazione, ma anche l’ultimo live action, la cui uscita è stata parecchio discussa lo scorso agosto.

Accanto a questi titoli, vi consigliamo di recuperare assolutamente Aladdin, presente anch’esso sia in originale cartone animato, sia in live action, affiancati dai sequel Il ritorno di Jafar e Aladdin e il Re dei Ladri, un’occasione ottima per riprendere tutta la storia da Mille e una notte e lanciarsi in un binge-watching pazzesco per rivivere “le notti d’oriente”.

Non poteva mancare tutto il comparto dedicato alle bellissime Principesse Disney, tra le quali consigliamo il rewatch de La Sirenetta, l’intera sequela di titoli dedicati a La Bella e la Bestia (di cui non manca il live action nemmeno di questo titolo), Cenerentola, Rapunzel e Biancaneve e i sette nani, senza dimenticare Pocahontas. Insomma, i grandi classici ci sono tutti, ma che dire del resto dell’offerta?

Live action e film originali Disney

Se vi abbiamo già anticipato alcuni titoli di remake degli originali in live action, non sono finite ancora le sorprese e i titoli che dovete assolutamente recuperare. Vi segnaliamo alcune delle presenze sullo scaffale parecchio importanti e meritevoli di rewatch, come il classicone per eccellenza, la serie dedicata a Pirati dei Caraibi (da La maledizione della Prima Luna fino a Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare), Cenerentola, Maleficent e Dumbo, un altro titolo che ha diviso la critica al tempo della sua uscita.

Un salto nel passato è doveroso per tutti coloro che hanno vissuto l’infanzia e l’adolescenza in quegli anni tra il primo e il secondo decennio del ventunesimo secolo: sorpresa, sorpresa! Disney rispolvera nientepopodimeno che High School Musical, Camp Rock e il film di Zack e Cody, per non parlare di Kim Possible, tratto dall’omonima serie a cartoni animati.

Un tuffo nel passato: Topolino, i film nostalgici e gli Anni Novanta

Se abbiamo solleticato i vostri ricordi del passato, non potevamo che andare a riscoprire delle vere perle amarcord allontanandoci ancora di più nel tempo, fino agli albori della storia Disney. Vale la pena recuperare qualche buon titolo che gli amanti dei paperi più famosi del mondo non potranno che apprezzare, come Darkwing Duck e Quack Pack, accanto a In viaggio con Pippo e altre sorprese a cartoni animati, come I Muppet e l’Isola del Tesoro. Oltre a paperi e cartoni animati, segnaliamo anche alcuni classici indimenticabili, come Mary Poppins, Pomi d’ottone e Manici di Scopa, Tutti Insieme Appassionatamente e Nel Fantastico Mondo di Oz.

Non vi bastano questi reperti storici? Facciamo un salto ancora più indietro nel tempo e approdiamo ai veri classici che hanno fatto la storia del topo per antonomasia, quando ancora era chiamato da tutti Mickey Mouse. Disney Plus ci propone allora Steamboat Willie, Pulitori di Orologi, fino al pezzo forte, Fantasia, e Fantasia 2000, fino ai più recenti speciali natalizi di Topolino (forse un po’ fuori stagione).

Per i più piccoli: le serie Disney Junior

Disney Plus non si dimentica degli spettatori più piccoli e regala loro alcune serie da riscoprire, a partire dai recenti PJMasks, Vampirina e The Lion Guard, ossia il regno del Re Leone visto con occhi da cucciolo. In questo modo, davvero tutta la famiglia può riunirsi di fronte alla TV o al proprio tablet e rivedere (o scoprire) tutti i titoli di questo universo magico in grado di tenerci compagnia in qualsiasi momento della giornata!