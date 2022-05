Cos’ha in serbo per noi Giochi Uniti durante Play Festival del Gioco 2022? Giochi Uniti sarà presente in gran spolvero durante la manifestazione modenese: non uno ma tre luoghi all’interno della fiera dove poter interagire con l’editore di giochi acclamati come Carcassonne, Catan e Pathfinder.

Ma in che modo e dove sarà possibile trovare Giochi uniti in fiera?

Oltre ad essere presente con una serie di demo e tornei, Giochi Uniti triplicherà la sua presenza all’interno di Play, con uno stand principale, un parco giochi a tema e uno spazio Outlet.

Giochi Uniti: lo stand principale

Allo stand A38 del Padiglione A sarà possibile trovare tantissimi giochi da provare gratuitamente ai tavoli demo, sconti esclusivi e tutto il meglio del catalogo Giochi Uniti, con i grandi classici e tutte le ultime attesissime uscite. Tra le novità che saranno disponibili presso lo stand principale ci saranno Exit – Il Cimitero del Cavaliere, la nuova edizione 2022 del gioco base di Carcassonne e Maschere di Nyharlatotep, l’ultima espansione di Eldritch Horror.

Lo stand principale ospiterà inoltre alcune anteprime assolute, quali la demo della versione base completa del progetto Kickstarter di Pathfinder Arena (che aprirà a breve il suo

Pledge Manager), il primo gioco da tavolo ispirato alla seconda edizione del celebre prodotto Paizo.

Presso lo stand Giochi Uniti, i visitatori potranno ammirare tutte le miniature del gioco e delle relative espansioni. L’anteprima di Pathfinder Arena sarà inoltre accompagnata dalla presenza dei suoi autori, con cui sarà possibile discutere e giocare insieme il gioco.

Presentato per la prima volta durante l’edizione di settembre 2021, Pathfinder Arena sarà un gioco competitivo per 2-4 giocatori dove i partecipanti, nei panni di alcuni dei personaggi più iconici del celebre gioco di ruolo, dovranno affrontare e sconfiggere creature sempre più forti e pericolose con lo scopo di diventare l’unico e incontrastato campione dell’Arena.

Presso lo stand principale saranno presenti anche autori e disegnatori di Sir Chester Cobblepot, Top Hat Games e Riccardo Rullo, disegnatore italiano per Pathfinder, Starfinder e anche del gioco Bar-barian.

Giochi Uniti: il Parco Giochi Uniti

Presso lo stand F15C del Padiglione F sarà presente un’area dove rilassarsi e giocare tutti insieme alle versioni giganti di alcuni dei giochi più amati e conosciuti, quali Carcassonne,

Bicchieri Sprint e Fantascatti.

Giochi Uniti: l’Outlet

Lo stand E45 del Padiglione E ospiterà uno spazio dedicato allo shopping d’occasione, con tantissimi giochi da tavolo a prezzi scontati.

Se siete alla ricerca di giochi del catalogo dell’editore c’è una buona probabilità che possiate trovarli in vendita qui. La grande novità di quest’anno però sarà la presenza delle Lucky Bag, misteriose buste fortunate, vendute per pochi euro. Cosa si cela all’interno di questi sacchetti? Tanti giochi da tavolo diversi, ma solo la fortuna potrà rivelare il loro contenuto.

