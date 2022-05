Chi frequenta abitualmente Play Festival del Gioco sa che la fiera è anche sinonimo di tornei, oltre che demo e incontri e tra i vari organizzatori di eventi competitivi non poteva certo mancare Giochi Uniti, editore di alcuni dei titoli più giocati al mondo.

Gli appassionati di Carcassonne, Catan, Pathfinder e Farmerstein potranno darsi battaglia e competere in uno dei tornei ufficiali che si terranno durante Play 2022.

Per partecipare basterà iscriversi mandando una mail all’indirizzo corrispondente. Tutti i tornei Giochi Uniti saranno completamente gratuiti e la partecipazione sarà aperta a tutti, fino a esaurimento posti.

Giochi Uniti a Play 2022: tutti i tornei

Carcassonne

Quando: Domenica 22 Maggio, ore 13:30

Dove: Primo piano – balconata Sala 400

Iscrizioni: info@boarditaliangamers.it

Giochi Uniti in collaborazione con Board Italian Gamers ospiteranno la finale nazionale ufficiale che decreterà il campione italiano 2022 di Carcassonne.

Il regolamento da torneo prevederà partite disputate con la versione base del gioco in modalità 1vs1; tutti coloro che riusciranno a superare la prima manche di eliminatorie riceveranno in regalo un set di tessere esclusivo.

Il vincitore riceverà una targa commemorativa, sarà incoronato campione nazionale di Carcassonne 2022 e potrà accedere alle finali mondiali che si terranno in Germania.

Catan

Quando: Sabato 21 Maggio, ore 14:00

Dove: Area Centro Sportivo Italiano, Padiglione F

Iscrizioni: giochidatavolo@csire.it

Giochi Uniti in collaborazione con Csi – Centro Sportivo Italiano ospiteranno la finale nazionale ufficiale che decreterà il campione italiano 2022 di Catan.

Il campione italiano di Catan verrà eletto al termine di questo torneo, unica data italiana del circuito torneistico ufficiale di Catan. Il campione 2022 riceverà una targa commemorativa e la possibilità di accedere alle finali mondiali che si terranno a Malta.

Pathfinder 2e

Quando: Domenica 22 maggio, ore 9:30

Dove: Primo piano – Sala 100

Iscrizioni: per iscriversi occorre registrarsi a questa pagina Eventbrite

Giochi Uniti in collaborazione con Pathfinder Society Italia e Oltrefatum organizzeranno un torneo originale di Pathfinder 2e.

Il Marchio Della Notte sarà un’avventura dove perdersi tra gallerie mortali e rovine senza tempo, fosse oscure e voci lontane, inseguiti da ululati feroci fino a giungere al cospetto di

chi non ci si aspetta.

L’evento non richiederà conoscenze specifiche pregresse e i giocatori parteciperanno a questa avventura interpretando personaggi pre generati, che verranno assegnati sul momento.

I tavoli saranno composti da quattro giocatori l’uno e sarà possibile partecipare sia come singoli, che come squadra. Tutti i partecipanti riceveranno in regalo una matita e un set classico di dadi gdr da 7. Il torneo premierà le squadre migliori con trofei, mentre il giocatore migliore riceverà un ricco coupon da poter spendere direttamente in fiera agli stand di Giochi Uniti (stand principale A38 o Outlet stand E45).

Farmerstein

Quando: Domenica 22 Maggio, ore 10:00

Dove: Area Centro Sportivo Italiano, Padiglione F

Iscrizioni: giochidatavolo@csire.it

Giochi Uniti in collaborazione con Csi – Centro Sportivo Italiano ospiteranno per la prima volta a Play Festival del Gioco il torneo di Farmerstein – Una pazza sfida vegetale.

Durante la contesa i giocatori dovranno creare orde di verdure mutanti per conquistare il mondo, sconfiggere gli avversari e diventare lo scienziato pazzo agricoltore più forte di tutta Play.

Il vincitore riceverà un ricco coupon da poter spendere direttamente in fiera agli stand di Giochi Uniti (stand principale A38 o Outlet stand E45).

