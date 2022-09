Adar è il secondo personaggio quasi del tutto avvolto nel mistero dopo l’Uomo Meteora, la cui identità resta ancora avvolta nel mistero. Questo terzo episodio della prima stagione degli Anelli del Potere (qui trovate la nostra recensione delle prime 3 puntate) si è chiuso con una inquadratura volutamente sfocata su un nuovo personaggio, che gli orchi chiamano Adar. Il suo nome è però sulla bocca degli orchi fin dall’inizio dell’episodio, e alla fine è proprio al suo cospetto che portano un prigioniero, appena catturato. Da quel poco che possiamo vedere nelle inquadrature su questo personaggio, sembrerebbe u umano o un elfo, con la carnagione molto chiara e i capelli scuri.

Ma cosa vuol dire il suo nome e chi potrebbe essere in realtà?

ATTENZIONE L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER!

Da questo punto in poi saranno presenti alcuni spoiler su Gli Anelli del Potere, per cui vi invitiamo a procedere con la lettura con cautela.

Gli Anelli del Potere: chi è Adar?

Ufficialmente, non sappiamo ancora nulla di questo personaggio, a parte il fatto che è chiaramente in una posizione di comando rispetto agli orchi operativi nelle Terre del Sud. Tuttavia, in passato sono emerse online alcune voci sul personaggio, ben prima che il suo nome fosse pronunciato nella serie. La descrizione di Adar pubblicata in precedenza definisce il personaggio come un villain che dovrebbe sembrare di mezza età, pur trasmettendo un certo senso di atemporalità, tipico degli esseri spirituali eterni o di creature molto longeve, come gli elfi.

Sappiamo anche che Adar sarà interpretato da Richard Mawle, conosciuto per il ruolo di Benjen Stark nel Trono di Spade, ma non sappiamo ancora se Adar è un personaggio del tutto nuovo creato per la serie, come Arondir e Halbrand, oppure se sia una nostra vecchia conoscenza…

Nel Signore degli Anelli, Sauron aveva diversi intermediari tra sé e gli orchi che combattevano in prima linea, come generali, capitani, Nazgûl, e araldi come la Bocca di Sauron, e poteva anche contare su alleati esterni, come Saruman. Adar potrebbe quindi essere qualcosa di simile, un uomo corrotto delle Terre del Sud che Sauron usa come proprio emissario. Ma è possibile che sia Sauron in persona.

In questo momento nella Seconda Era, Sauron stava costruendo la sua prima roccaforte, a Mordor, nei pressi delle Terre del Sud (Southlands). Poteva ancora assumere una forma fisica, e ha usato la sua capacità di mutaforma per mostrarsi come un alleato leale e amichevole. Sotto il nome di Annatar, affermò di essere un emissario degli Dei e convinse il fabbro elfo Celebrimbor a insegnargli la tecnica per forgiare gli anelli, che sfruttò per incantare gli Anelli minori in modo da poterli controllare.

I compagni di Arondir, poi, ci dicono che Sauron aveva molti nomi, e Adar potrebbe essere uno di questi. Va infatti sottolineato che Adar potrebbe non essere un vero nome, quanto piuttosto un epiteto: infatti, adar è una parola elfica che significa “padre” in uno dei due dialetti elfici creati da Tolkien, e lo possiamo ricavare dal nome elfico di Tom Bombadil, Iarwain Ben-adar, che significa “Il più vecchio e senza padre“. Questo, però, non significa che Adar debba essere necessariamente Tom Bombadil: infati, potrebbe trattarsi semplicemente di un epiteto, e il fatto che gli orchi chiamino “padre” questa figura misteriosa potrebbe essere una ulteriore prova che si tratti di Sauron, o, quantomeno, di un suo diretto servitore.