Con l’arrivo in home video di Black Adam (acquistate l’edizione limitata in 4K UHD Funko! POP su Amazon), dopo aver parlato del Dr. Fate, ripercorriamo la storia di un altro dei protagonisti della pellicola: Hawkman, interpretato nel film dall’ottimo Aldis Hodge. Si tratta di uno dei personaggi più complessi e affascinanti della DC: la sua è una storia convulsa in cui le vicissitudini del personaggi si intrecciano con quelle editoriali della stessa casa editrice in un cortocircuito fra legacy e continuity.

Chi è Hawkman, l’eroe alato DC?

Le origini di Hawkman

Hawkman fu creato dal leggendario Gardner Fox e dal disegnatore Dennis Neville. Esordì su Flash Comics #1 (data di copertina gennaio 1940) della allora All-American Publications, una delle compagnie che avrebbe dato poi vita alla futura DC. L’albo è lo stesso in cui esordì Flash (Jay Garrick) e infatti proprio al Velocista è legata la nascita di Hawkman. Lo stesso Fox confermerà, in Secret Origins of the Super DC Heroes e poi in una nota apparsa in The Brave and the Bold #34, albo fondamentale per il personaggio come vedremo fra poco, che la creazione di Hawkman fu caldeggiata da Sheldon Mayer, l’editor di Flash Comics, che voleva un personaggio più avventuroso da affiancare proprio a Flash – è bene ricordare che nella Golden Age tutte le testate erano antologiche presentando diversi personaggi.

Gardner Fox appassionato di letteratura pulp, e in particolare dei lavori di Edgar Rice Burroughs, aveva quindi in mente il canovaccio per un personaggio che fosse un occultista, un archeologo o un bibliotecario cioè qualcuno che avesse accesso a testi o reperti che lo potessero collegare a forze arcane e misteriose. Il personaggio in questione avrebbe poi scoperto di essere la reincarnazione di qualcun altro. Quello che mancava a Fox però era un “tema” che rendesse appetibile il personaggio. Lo scrittore ricorda quindi un episodio, entrato nella leggenda, secondo cui riflettendo sul problema vide un grosso uccello atterrare nel suo giardino, afferrare un grosso ramoscello e poi volare via. E se il suo personaggio avesse avuto le ali e potesse predare sui criminali come un rapace?

Una idea la cui origine è molto fumettistica. I più attenti infatti noteranno che il personaggio fu concepito in maniera molto simile a come, nelle pagine di Detective Comics #33 (data di copertina novembre 1939), Bruce Wayne farà, seppur in maniera più drammatica, per il suo alter ego mascherato, Batman. Una somiglianza che fu fatta notare in più occasioni a Fox, che quell’albo aveva firmato insieme a Bill Finger, che però ha sempre confermato, ma neanche smentendola, la veridicità di questa versione.

Per quanto riguarda invece il problema del volo e più in generale il look del personaggio, l’ispirazione è abbastanza palese e arriva da quella che era all’epoca la striscia a fumetti più famosa: Flash Gordon di Alex Raymond. Fox suggerì quindi al disegnatore Dennis Neville di rimaneggiare gli Uomini Falco visti nell’opopea di Raymond di cui vengono ripresi di fatto tutti gli aspetti peculiari come l’attaccatura delle ali, l’elmo e addirittura i colori primari.

Al netto di origini così pittoresche, le intuzioni di Fox per Hawkman furono vincenti. Per oltre 50 uscite la Meraviglia Alata fu protagonista delle copertine di Flash Comics, inoltre lui e Flash condividono un invidiabile primato: sono gli unici personaggi ad essere comparsi in tutte e 104 le uscite della serie.

Chi è Hawkman? Carter Hall I (1939 & 1994)

In Flash Comics #1 (data di copertina gennaio 1940) facciamo la conoscenza dell’archeologo e collezionista di armi esotiche Carter Hall. Una visione ha rivelato all’uomo di essere la reincarnazione del principe egiziano Khufu e di essere stato innamorato di una donna di nome Chay-ara. L’incontro fortuito con la giovane Shiera Sanders innesca un’altra visione che riguarda il loro omicidio, avvenuto secoli prima nell’antico Egitto, per mano del sacerdote Hath-Set anche lui destinato alla reincarnazione. Dopo aver scoperto il Ninth Metal (poi divenuto Nth Metal) dalle incredibili proprietà antigravitazionali, Carter Hall creerà una imbracatura dotata di ali ispirata al dio Anubis che gli permetterà di volare. Con questo formidabile equipaggiamento, e con una ricca selezione di armi a sua disposizione, Hall sconfiggerà Anton Hastor (la reincarnazione di Hath-Set) assumendo l’identità dell’eroe mascherato Hawkman.

Carter Hall sarà poi fra i fondatori della Justice Society of America, All-Star Comics #3 – data di copertina dicembre 1940, divenendone poi de facto il leader in All-Star Comics #8, data di copertina gennaio 1942, fino al suo scioglimento nel 1951. Sarà inoltre l’unico eroe a comparire in tutte le avventure della Justice Society durante la Golden Age. Contestualmente in All-Star Comics #6 (data di copertina settembre 1941) Shiera Sanders adotterà un costume del tutto simile a quello di Carter assumendo l’identità di Hawkgirl in Flash Comics #24 (data di copertina dicembre 1941). Due curiosità: la prima riguarda la spalla animale che accompanerà Hawkman in queste prime avventure, una aquila reale di nome Big Red. La seconda riguarda Hawkgirl che non sarà la prima donna ad accompagnare il proprio partner in costume, il primato in questo senso spetta a Bulletgirl della Fawcett Publications che la precederà di soli 8 mesi.

Carter e Shiera convoleranno a nozze fra la fine del 1950 e il 1951, poco prima della chiusura di All-Star Comics. Con lo spostamento degli eroi della Golden Age su Terra-Due, i due avranno anche un figlio, Hector Hall, che assumerà prima l’identità di Silver Scarab (nella serie Infinity Inc.) e poi quella di Sandman ed infine quella di Dr. Fate. Hector sposerà Lyta Trevor (la figlia di Steve Trevor e Wonder Woman della Golden Age) dando alla luce Daniel Hall che diventerà Sogno.

Quando il leggendario Joe Kubert diventerà il disegnatore di Flash Comics (dal numero 85 del luglio 1947 per la precisione) inizierà un restyling del personaggio che lo porterà a dismettere la maschera a forma di testa d’aquila in favore di un semplice cappuccio giallo con un’aquila stilizzata che esordità su Flash Comics #98 (data di copertina agosto 1948).

Chi è Hawkman? Katar Hol I (1961 & 1988)

Con l’avvento della Silver Age, il vulcanico editor Julius Schwartz iniziera una metodica opera di rilancio e “ammodernamento” dei “vecchi” eroi della Golden Age. Se gli esempi più celebri di questa grandiosa intuizione rimango Flash e Lanterna Verde, anche Hawkman godrà di questo trattamento. La nuova incarnazione del personaggio infatti debutterà su The Brave and the Bold #34 (data di copertina febbraio/marzo 1961) firmato sempre da Gardner Fox e Joe Kubert. L’avventuroso archeologo Carter Hall lasciava il posto a Katar Hol e Shayer Thal, due agenti di polizia provenienti dal pianeta Thanagar giunti sulla Terra, nella fittizia Midway City, seguendo le tracce di un pericoloso criminale mutaforma Byth Rok. Dopo averlo catturato, i due agenti, affascinati, dalla Terra decidono di rimanervi adottando gli alter ego Carter e Shiera Hall e divenendo i curatori del Museo cittadino. Pur continuando a preferire armi da taglio terrestri, Katar e Shayera hanno a disposizione un vasto arsenale di armi futuristiche, compresa una nave per i viaggi interstellari, e utilizzano sempre il Metallo NTH per poter volare.

Su Justice League of America #31 (data di copertina novembre 1964), Hawkman diviene un membro della League partecipando da quel momento in poi agli annuali incontri con la Justice Society venendo così a contatto con il suo omologo di Terra-Due. Sempre nello stesso anno, DC vara la prima serie regolare dedicata al personaggio intitolata Hawkman che durerà 27 numeri trasformandosi poi in The Atom and Hawkman e durando poco meno di un altro anno.

Per tutti gli anni 70 i Falchi, come verranno soprannominati, appariranno in diverse testate fra cui Showcase, World’s Finest Comics e in appendice alla storica Detective Comics. Il filo conduttore di queste apparizioni sarà la crescente tensione fra il loro pianeta natale, Thanagar, e Rann, quello adottivo di Adam Strange. Nel 1985 questa tensione sfocierà in The Shadow War of Hawkman, una miniserie di 4 numeri scritta da Tony Isabella con matite di Richard Howell e Alfredo Alcala a cui si aggiunse un speciale one-shot conclusivo, in cui Hawkman e Hawkwoman apprenderanno che Thanagar è intenzionata a conquistare la Terra ergendosi a suoi difensori. La miniserie farà da apripista ad una nuova serie regolare per il personaggio che durerà solo 17 numeri e pubblicata fra il 1986 e il 1987.

Come i più attenti noteranno, le date di quest’ultima incarnazione editoriale del personaggio coincidono con quelle del reboot attuato con Crisi sulle Terre Infinite. Inizialmente infatti gli editor DC indicarono Hawkman e Hawkwoman come sopravvissuti alla Grande Crisi lasciandoli intatti tant’è che participaranno attivamente all’evento Invasione! – scelta che costringerà qualche anno dopo prima ad una retcon audace e poi ad espungere completamente gli eventi dalla continuity relegandoli ad una Terra parallela (Terra-85 come visto nell’evento Convergence).

La versione Silver Age di Hawkman avrà ben due sidekicks. Il primo viene introdotto nel 1975 ed è il giovane Charley Parker che adotterà il nome di Aquila Dorata quando da semplice fan dell’eroe si troverà dotato anche di tutte le sue incredibili capacità. In Justice League of America #116 (data di copertina marzo 1975) si scoprirà che poi il ragazzo è vittima del villain Matter Master che voleva approfittare dell’assenza, temporanea, di Hawkman dalla Terra. Il secondo è Norda Cantrell meglio conosciuto come Northwind. Il personaggio viene introdotto in All-Star Squadron #25 (data di copertina settembre 1983) ed appartiene ad una razza di aquile umanoidi che abitano la mitica città di Feithera in Groenlandia. Figlio di una umana e feitheriana, Northwind si unirà alla Infinity, Inc. con Silver Scarab ovvero Hector Hall, il figlio di Carter e Shiera Hall. Il personaggio ricomparirà in versione aquila umanoide sia in JSA che in Hawkman Volume 4 e poi anche in Kingdom Come.

Chi è Hawkman? Katar Hol II (1989-1996)

Verso la fine degli anni 80 il decostruzionismo di opere come Watchmen e Il Ritorno del Cavaliere Oscuro aveva infuso nel fumetto supereroistico una sorta di vena di realismo che DC proverà a sfruttare rilanciando alcuni personaggi fra cui Green Arrow, Adam Strange e lo stesso Hawkman. Katar Hol viene così rebootato nel 1989 nella miniserie di 3 numeri in formato prestige intitolata Hawkworld firmata da Timothy Truman.

L’autore reimmagina Thanagar come una società distopica militarizzata fortemente stratificata e classista basata sulla prevaricazione. Katar Hol proviene da una famiglia agiata ma rifiuta di partecipare attivamente alla vita attiva fatta di politica e spedizioni interplanetarie di conquista essendo più affascinato dal leggendario eroe Kalmoran e interessato alla storia e alla archeologia. Man mano che la frattura con suo padre aumenta, Katar cade nel tranello della droga e viene manipolato dal corrotto ufficiale di polizia Byth affinché uccida suo padre Paran Katar.

Dopo 10 anni di esilio, e oramai sobrio, Katar decide di scoprire la verità sull’omicidio del padre con l’aiuto della giovane ufficiale Shayera Thal, arruolatasi anche lei per scoprire i mandanti di un attentato che aveva ucciso la madre. I due non senza difficoltà smascherano Byth, che intanto aveva acquisito capacità mutaforma, e lo consegnano alla giustizia. Katar Hol viene quindi accolto nel corpo di polizia e Shayera Thal viene ufficialmente nominata sua partner.

Il tono drammatico e le tematiche legate al classismo e alle diseguaglianze sociali sanciscono il successo di Hawkworld tant’è che DC decide di espandere la miniserie in una serie regolare dallo stesso nome (Hawkworld Volume 2) affidata prima allo stesso Timothy Truman e poi a John Ostrander pubblicata a partire dal 1990 e che durerà 32 numeri (più 3 annual). Katar e Shayera vengono quindi spediti sulla Terra e più precisamente stabiliscono la loro base a Chicago. Ostrander rimaneggerà le tematiche introdotte nella miniserie ma le applicherà alla società terrestre mostrandone le contraddizioni e le storture attraverso il punto di vista “alieno” dei due protagonisti.

In questa serie Hawkman e Hawkwoman abbandoneranno definitivamente i colori verde, rosso e giallo/oro che gli avevano contraddistinti in favore di tutoni grigi e gialli, vere e proprie uniformi.

La scelta di trasformare la miniserie in serie regolare, e quindi di rendere retroattivamente questi Katar Hol e Shayera Thal gli Hawkman e Hawkwoman ufficiali dell’Universo DC post-Crisi sulle Terre Infinite, sulla falsariga di quanto fatto da George Pérez su Wonder Woman o con Captain Marvel (Shazam) con The Power of Shazam!, crearono i primi seri problemi di continuity interna del personaggio e non solo.

Primo problema: se Hawkman e Hawkwoman sono arrivati sulla Terra nel 1990, chi sono quelli che invece hanno combattuto la Shadow War (1986-1987) e partecipato all’evento Invasione! (1989)? Verrà quindi rivelato che sotto i panni di Hawkman si celava la spia thanagariana Fel Andar (cugino di Shayera Thal) mentre sotto quelli di Hawkwoman la donna terrestre, vittima di lavaggio del cervello, Sharon Parker.

Il doppio rilancio post-Crisi di Hawkman porta anche al rilancio di Charlie Parker come misterioso surfista ma sempre dotato del costume di Aquila Dorata e membro dei Titani Ovest. Verrà ucciso dalla Wildebeest Society nell’arco narrativo Titans Hunt.

Secondo problema: l’Hawkman della Golden Age e quello della Silver/Bronze Age vengono fusi in un unico personaggio senza badare molto alle incongruenze generate che vengono “spiegate” dicendo semplicemente che Hawkman ha operato saltuariamente dopo lo scioglimento della Justice Society. Questo porterà all’incontro fra Carter Hall, Shiera Sanders e Katar Hol dopo l’evento Armageddon 2001 a seguito del quale proprio gli eroi della Golden Age si liberarono dal limbo in cui erano imprigionati (come visto nella miniserie The Last Days of the Justice Society).

Intanto DC nel 1993 vara una nuova serie regolare dedicata al personaggio. Si tratta di Hawkman Volume 3, scritta da John Ostrander e poi da William Messner-Loebs, che durerà 33 albi più due annual. Qui verrà rivelato che Carter Hall e Shiera Sanders avevano incontrato, durante la Seconda Guerra Mondiale, Paran Katar, il padre di Katar Hol, che era sulla Terra sotto l’alias di Perry Carter. Sarà proprio durante questo incontro che Paran donerà a Carter il Metallo NTH con il quale forgiare le imbracature ispirate a quelle dei Wingmen di Thanagar. Viene inoltre rivelato che la madre di Katar Hol è la sciamana cherokee Naomi (Faraway Woman) rendendolo di fatto un ibrido umano-thanagariano.

Durante questa serie inoltre la relazione fra Katar e Shayera degenera definitivamente con quest’ultima che lascia Chicago trasferendosi a Detroit (Hawkman Vol. 3 #18). Qualche albo prima, su Hawkman Vol. 3 #9, invece era stato introdotto Hawk God, una misteriosa entità cosmica legata ai Falchi.

Dopo aver reintrodotto, per un breve periodo, il rosso nelle loro uniformi, Hawkman, orfano di Hawkwoman, ritorna ad indossare il nero come colore primario sempre su una imbracatura giallo/oro.

Terzo problema: in questo marasma di ret-con forzatissime, Hawkman Volume 3 viene attraversata dall’evento Ora Zero. DC cercò quindi di canonizzare definitivamente il personaggio con risultati tutt’altro che ottimali. Gli sconvolgimenti della linea temporale portano Katar Hol, Carter Hall e Shiera Sanders a fondersi proprio con l’Hawk God in questo processo viene però sacrificata Shiera. Il nuovo Hawkman, che riprende il look a torso nudo ma con pantaloni neri, inizia una lenta ed inesorabile discesa nella follia assediato dalla voce dell’Hawk God che lo spinge sempre di più verso la violenza tant’è che alla fine di Hawkman Volume 3 lo stregone Arion e Martian Manhunter spingono Katar Hol in un limbo. Una soluzione “elegante” per eliminare momentaneamente uno dei personaggi dalla continuity interna più contraddittoria di sempre in attesa di uno modo per rilanciarlo definitivamente. Fu questo uno dei motivi per cui a Grant Morrison fu impedito di usare il personaggio nel suo rilancio di JLA, lo scrittore scozzese non si fece certo scoraggiare e creò l’angelo Zauriel come “sostituto” di Hawkman confermando a più riprese la sua ispirazione.

Chi è Hawkman? Carter Hall II (2001-2011)

Fra il 1999 e il 2000, DC prova timidamente a reintrodurre i Falchi ai lettori. Dapprima introducendo, sulle pagine di JSA, Kendra Saunders, la nuova Hawkgirl e poi Hawkman con la miniserie, fuori continuity, The Legend of the Hawkman. È però con l’arrivo di Geoff Johns su JSA, nel 2001, che il personaggio viene definitivamente rilanciato tanto da godere nel 2002 di una nuova serie regolare (Hawkman Volume 4) che durerà 49 numeri prima di essere rinominata Hawkgirl e chiudere la sua corsa con il #66.

Mai come in questa fase, la storia di Hawkman e Hawkgirl si intreccia merito di una clamorosa intuizione di Geoff Johns, quello del ciclo di morte e ressurrezione, che verrà poi ripresa e definitivamente sviluppata molti anni dopo da Robert Venditti. Andando con ordine: in JSA Secret Files and Origins #1 (data di copertina agosto 1999) viene introdotta Kendra Saunders, la nipote dell’avventuriero Speed Saunders cugino della Hawkgirl originale, a cui viene rivelata l’incredibile parentela e le vengono donate le ali dell’illustre discendente. La ragazza quindi si mette sulle tracce della riformata JSA. È in JSA #16-25 (gli archi narrativi intitolati Injustice Be Done e The Return of Hawkman) che “tutto” viene rivelato. In JSA #22 si apprende infatti che Kendra ha tentato il suicidio ed è effettivamente morta, il suo corpo è ora abitato dall’anima di Shiera che non si era riuscita a reincarnare dopo la sua morte avvenuta quando Carter e Katar si erano fusi diventando l’avatar dell’Hawk God.

Contestualmente dopo la battaglia con Johnny Sorrow, Flash (Jay Garrick) era stato catapultato nell’antico Egitto. Lì viene accolto dal Principe Khufu, dal saggio Nabu (che abiterà poi l’Elmo del Dr. Fate) e da Teth-Adam (il futuro Black Adam) che sono alla ricerca di una misteriosa nave che dovrebbe essersi schiantata nel deserto. Il tutto fa parte di una profezia dello stesso Nabu che comprende anche una misteriosa e terribile guerra e una tragica morte. La nave viene effettivamente ritrovata, si tratta di una nave proveniente da Thanagar da cui viene estratto il famoso Metallo NTH con cui vengono forgiati alcuni artefatti fra cui uno scarabeo che permette a Khufu di volare, un pugnale e un guanto ribattezzato Claw of Horus.

Geloso dell’amore di Khufu e della sua promessa sposa Chay-ara, il sacerdote Hath-Set rubò il pugnale forgiato col Metallo NTH e uccise i due non sapendo che proprio il Metallo NTH, psico-reattivo, aveva stabilito una connessione fra di loro innescando un ciclo di morti e ressurrezioni. Intanto, nel presente, Kendra era stata trasportata su Thanagar richiamata per fermare Onimar Synn, uno dei demoni della mitologia thanagariana, liberatosi dalla sua prigione di Metallo NTH. Kendra riesce a richiamare Hawkman dal Limbo in cui era stato spinto anni prima e, insieme al resto della JSA arrivata sul pianeta, grazie proprio al Claw of Horus, a sconfiggere Synn.

Hawkman/Carter Hall è tornato in vita, seppur in maniera poco ortodossa, con tutti i ricordi delle sue vite passate, compresi quelli di Katar Hol, a differenza di Kendra Saunders che non ha ricordi passati. Fra i due quindi si instaura una tensione palpabile: Carter vorrebbe riunirsi alla sua amata, la cui anima abita il corpo di Kendra, ma Kendra invece vorrebbe vivere la sua vita. I due si trasferiscono a St. Roch, Louisiana, dove sarà ambientata Hawkman Volume 4 e dove verranno esplorate, fra le altre cose, le passate vite dei Falchi.

Dopo aver drammaticamente preso parte all’evento Crisi d’Identità, in Hawkman Volume 4 #15 tornerà Shayera Thal ovvero Hawkwoman in una sorta di prologo dell’evento La Guerra Rann-Thanagar in cui, come già accaduto in passato, Hawkman e Hawkgirl vengono chiamati da Adam Strange a scongiurare un conflitto fra i due pianeti ora nella stessa orbita. Dietro le nuove tensioni rivela esserci il redivivo Onimar Synn. Proprio in questo evento verranno uccisi sia Shayera Thal che Fel Andar, l’Hawkman impostore degli anni 80. Dopo Crisi Infinita, Hawkman deciderà di rimanere su Thanagar per scongiurare un altro conflitto. Durante la fase Un Anno Dopo successiva alla già citata Crisi Infinita, Hawkman Volume 4 viene rinominata con il #50 in Hawkgirl. Mentre Kendra indagherà sull’omicidio dei suoi genitori, Carter tornerà sulla Terra (Hawkgirl #59-60 e JSA Classified #21-22) portando a conclusione la serie con il #66 giusto in tempo per la battaglia finale con Onimar Synn nella miniserie Rann-Thanagar Holy War (inedita in Italia). A corollario di questa miniserie esce Hawkman Special 2008, un one-shot in cui il Demiurge afferma che non sia Khufu la prima incarnazione di Hawkman bensì Katar Hol.

Proprio a ridosso de La Guerra Rann-Thanagar torna sulla scena anche Charley Parker che viene massicciamente retconnizzato. Viene infatti rivelato che dopo la sua morte è tornato in vita con i ricordi della sua vita “passata”: il suo vero nome è Ch’al Andar ed è il figlio di Fal Andar. Questo nuovo Aquila Dorata cercherà di uccidere e prendere il posto di Carter Hall completando così il piano del padre lasciato incompiuto anni prima.

La suggestione non viene però sviluppata. Durante Crisi Finale infatti Hawkman e Hawkgirl vengono feriti gravemente venendo poi effettivamente uccisi solo ne La Notte più Profonda tornando in vita come Lanterne Nere. Durante l’evento, su Green Lantern Volume 4 #46, viene inoltre rivelato che i corpi di Khufu e Chay-ara sono stati trasportati millenni prima sul pianeta Zamaron dove alimentano con il loro amore la Batteria Centrale che fornisce il potere ai Cristalli degli Zaffiri Stellari.

Nella battaglia finale contro Nekron sarà Atom (Ray Palmer) a convincere Indigo-1 dell’importanza strategica di Hawkman e Hawkgirl che vengono infatti riportati in vita dalla Lanterna Bianca. Si tratta di Carter Hall e Shiera Sanders. La loro riunione sarà però relativamente breve. Ne Il Giorno più Splendente infatti i due si mettono sulle tracce di Hath-Set che sta raccogliendo le ossa delle loro passate incarnazioni per creare un portale che lo conduca su Thanagar. Lì la Regina Khea, la madre di Shiera, sta preparando una invasione di Zamaron. Sconfitto Hath-Set e scongiurata l’invasione di Zamaron, Hawkman e Hawkgirl hanno completato la missione che li aveva riportati in vita e infatti vengono dapprima “uccisi” dall’Anello Bianco in possesso di Deadman salvo poi essere “riportati in vita” come Elementali dell’Aria nella battaglia contro l’Avatar Oscuro. Dopo la battaglia finale tuttavia Carter Hall scoprirà di essere stato l’unico ad essere effettivamente riportato in vita venendo nuovamente separato da Shiera.

Chi è Hawkman? Katar Hol III (2011-2017)

Nel 2011 DC azzera e rilancia il suo universo narrativo con l’iniziativa New 52. Fra i primi personaggi ad essere riproposti c’è anche Hawkman. Si tratta di una nuova incarnazione di Katar Hol ora un gladiatore in fuga dal pianeta Thanagar che, giunto sulla Terra, ha assunto l’identità di Carter Hall diventando un archeologo. Successivamente nella serie The Savage Hawkman (durata solo 21 numeri ma scritta e disegna da una miriade di autori fra cui Tony S. Daniel, Philip Tan, Rob Liefeld e Frank Tieri) viene spiegato che Katar Hol si era fatto valere così tanto nelle arene di Thanagar da essere adottato dal re Thal Provis innamorandosi di sua figlia Shayera Thal. Un pacifista convinto, Katar aveva convinto Provis ad interrompere le campagne militari di Thanagar. Ad approfittare del vuoto di potere erano poi stati i Daemoniti che avevano messo a punto un virus che aveva privato i thanagariani delle loro ali riuscendo ad uccidere proprio Thal Provis. Piccola curiosità: un virus simile chiamato Equalizer Plague era apparso su Justice League of America Vol. 1 # 117 (data di copertina aprile 1975) colpendo Thanagar e privando i suoi abitanti di ingegno e creatività.

Corsar, il figlio Thal Provis, aveva quindi assunto la reggenza di Thanagar giurando di guarire la popolazione e vendicarsi dei nemici che avevano ucciso il padre. Per farlo aveva individuato nel Metallo NTH non solo la cura ma anche l’arma definitiva di Thanagar, un’arma che per essere attivata avrebbe dovuto portare al sacrificio di centinaia di vita. Scoperto il suo piano, Katar aveva cercato di fermare Corsar finendo per fondersi con il Metallo NTH riacquistando così le magnifiche ali ma anche altri poteri fra cui resistenza, forza e la capacità di generare armi e armatura. Nel processo però Corsar era apparentemente morto, Katar accusato sia dell’omicidio di Thal Provis che di Corsar aveva deciso di fuggire inseguito dalla sua ex-amante Shayera Thal.

Pur riluttante, sulla Terra, Katar Hol aveva assunto l’identità dell’eroe Hawkman venendo poi raggiunto dalla vendetta dei thanagariani. La serie The Savage Hawkman spinge sugli aspetti più sci-fi del personaggio, visto l’ottimo riscontro della già citata Guerra Rann-Thangar di qualche anno prima, e su un look molto corazzato ma non è sicuramente fra le più brillanti dedicate al personaggio e la compressione della nuova continuity New 52 di certo non ha reso il personaggio più accessibile. Successivamente ritroveremo Hawkman come membro della Justice League of America, la squadra governativa sanzionata da Amanda Waller, e della Justice League United le cui vicende legate ad Adam Strange porteranno alla miniserie La Morte di Hawkman.

L’apparente omicidio di Sardath da parte dei thanagariani impedisce ad Adam Strange di tornare immediatamente su Rann. Informato dalla moglie Alanna dell’attacco, Strange interpella Hawkman: i due iniziano quindi una difficile indagine scoprendo che dietro le rinnovate ostilità fra i due pianeti c’è Despero che, utilizzando i suoi poteri psionici, aveva esacerbato gli animi intenzionato ad impossessarsi sia del Metallo NTH che dei Cristalli Zeta, quelli che permetto i viaggi interstellari di Adam Strange, per conquistare la Terra. Per fermare il potentissimo nemico, Hawkman espelle dal suo corpo tutto il Metallo NTH con cui era fuso ferendolo mortalmente, mentre Adam Strange distrugge i Cristalli Zeta. Despero è spedito ai confini della galassia, Hawkman è morto mentre Strange rimane intrappolato in un limbo spazio-temporale.

Parallelamente alle vicende di Katar Hol, su Earth-2, la serie ambientata sulla Terra parallela dei New 52, viene presentata ai lettori Kendra Munoz-Saunders ovvero Hawkgirl. Si tratta di una archeologa e cacciatrice di tesori a cui il World Army commissiona la ricerca di artefatti magici. Proprio durante una di queste missioni, in Egitto, Kendra entra in contatto con uno di questi artefatti nella Tomba di Nabu che le dona delle ali. Kendra Munoz-Saunders è una abile investrigatrice ed è versata nell’uso delle armi da fuoco.

Chi è Hawkman? Carter Hall III (2017-presente)

Con La Morte di Hawkman, il destino dei Falchi nell’era Rebirth si fa più “chiara”. Nei prologhi a Dark Nights: Metal, intitolati Dark Days The Forge e Dark Days The Casting, la rediviva Kendra Saunders scopre che Carter Hall si è avventurato nel Multiverso Oscuro per scoprirne la connessione con il Metallo NTH. Lì anziché morire si è diviso in due entità: il Drago di Barbatos, il gigantesco Hawk God armato di martello preposto a distruggere gli universi nella Forgia dei Mondi, e Katar Hol (protagonista di The Savage Hawkman e morto combattendo Despero). Alla fine dell’evento, Superman e Batman affrontano il gigantesco Barbatos che si tramuta proprio in Carter Hall. Infine nel one-shot Hawkman Found viene rivelato che il ciclo di morte e resurrezione era stato bloccato proprio dall’apertura del portale verso il Multiverso Oscuro da parte del Batman che Ride.

Successivamente, in Justice League Volume 4 #14-16 (nel volume Panini DC Italia Justice League Volume 3 – Hawkworld), viene rivelato che anche Shiera Sanders si è sdoppiata. Da una parte Kendra Saunders (Hawkgirl, membro della Justice League) e dall’altra Shayera Hol (Hawkwoman) moglie di Katar Hol e sovrana di Thanagar Prime. Questo sdoppiamento era stato propiziato da Perpetua affinché Hawkgirl/Hawkwoman potesse accedere alla Totalità e impedirne la resurrezione, cosa che in parte accadrà grazie a Starman e alla Claw of Horus in Death Metal.

Con queste premesse DC vara, nel 2018, una nuova serie regolare: Hawkman Volume 5 scritta da Robert Venditti con matite di Bryan Hitch che durerà 29 numeri. Lo scrittore riprende l’intuizione di Geoff Johns da un lato andando all’origine radice del ciclo delle reincarnazioni e dall’altro ampliandola: e se Hawkman non si reincarnasse solo nel tempo ma anche nello spazio? Venditti utilizza lo stesso canovaccio di Johns e inizia il suo racconto con Carter Hall afflitto da visioni apocalittiche della Terra invasa da uomini alati e robot mastondontici e decide quindi di cercare di coprire i buchi nei ricordi delle sue vite passate e capire cosa significhino quelle visioni.

Facendo una scommessa non da poco, Venditti offre la soluzione definitiva alla reincarnazioni di Hawkman e alla convivenza di Carter Hall e Katar Hol. Scopriamo infatti che l’eroe è l’incarnazione di Ktar Deathbringer, generale di un esercito uomini alati che serve una entità nota come Il Signore oltre il Vuoto. Il compito dei Deathbringers è quello di conquistare mondi e offrirli in sacrificio proprio a questa entità. Ktar inizia progressivamente a provare rimorso per le sue azioni mentre una misteriosa donna dai capelli rossi lo segue di pianeta in pianeta. Deciso ad interrompere la marcia de Il Signore oltre il Vuoto, Ktar attacca il suo secondo in comando, Idamm, e pur ferito mortalmente riesce a spedire l’entità e il suo esercito in un’altra dimensione.

La donna dai capelli rossi appare quindi per consolarlo insieme ad un’altra entità che propone a Ktar uno scambio: reincarnarsi per compiere buone azioni, come quella appena fatta, e espiare così anni di morte e distruzione come Deathbringer. Ktar ovviamente accetta e con lui viene coinvolta la Shrra, la donna dai capelli rossi, araldo di questa entità benigna. Iniziamo così a raccogliere piccoli ma preziosi indizi per la battaglia finale fra Hawkman e Il Signore oltre il Vuoto sotto forma di viaggio nelle vite passate di Ktar come abitanti di diversi mondi in diverse epoche. Facciamo la conoscenza di Catar-Ol di Krypton, delle diverse incarnazioni sul pianeta Nebulen, dove lui e Shrra si sono reincarnati più volte e alternativamente su due fronti opposti di una guerra fratricida, fino a Sky Tyrant, l’Hawkman malvagio di Terra-3.

Il finale è drammatico. Caduti nella mani de Il Signore oltre il Vuoto, che vuole utilizzare la loro energia vitale costituita da migliaia di vite passate, per tornare nel nostro universo. Ktar e Shrra lo accontentano sacrificandosi ma l’energia è così potente da distruggerlo. Arrivati nell’aldilà, l’entità benigna conferma loro che hanno espiato le loro colpe ma anziché dargli il proverbiale eterno riposo, avvertendo la loro volontà di vivere per sempre insieme, concede loro un’ultima reincarnazione contrassegnata da una straordinaria longevità. Questa “ultima vita” ricomincia dal momento in cui i due sono stati più felici ovvero quando negli anni 40 erano membri della Justice Society of America.

Quali sono i poteri di Hawkman?

Addentrandoci nella descrizione dei poteri di Hawkman è bene subito stabilire come il loro minimo comune sia il Metallo NTH che, in diverse forme e modalità, è fuso con suo stesso corpo o oggetti come la cintura o le stesse ali, gli garatisce l’abilità di volare. Tutte le versioni del personaggio hanno resistenza, forza, capacità rigenerative e in taluni casi anche sensi potenziati. Questo è dipeso dalla presenza proprio del Metallo NTH (che è anche termoregolatore) o dalla fisiologia thanagariana, la versione Golden Age è “forte come 12 uomini” e può addirittura respirare sott’acqua grazie all’abilità garantitagli da Poseidone il Dio dei Mari in persona, inoltre entrambe le versioni del personaggio sono in grado di comunicare con tutte le specie di ucelli. Quello della Golden Age dopo averne appresso il linguaggio da One-Eye il capo di un regno di uccelli senzienti, la stessa da cui proviene Big Red la gigantesca aquila reale spalla dell’eroe, mentre quello Silver Age grazie all’Absorbascon, un dispositivo che riesce a decifrare l’impronta psichica di ogni essere vivente.

Grazie al ciclo di reincarnazioni a cui è condannato, Hawkman mantiene una parte delle conoscenze delle sue vite passate. Abilità utilissima sia nella sua occupazione civile, l’archeologo/storico, sia in battaglia rendendolo un abile stratega oltre ad essere versato nell’uso di qualsiasi tipo di arma sia bianca che da fuoco. Da questo punto di vista è interessante sottolineare come la versione post-Crisi, quella di Hawkworld, preferisce non utilizzare armi avanzate tecnologicamente provenienti da Thanagar onde evitare che queste possano cadere nella mani sbagliate sulla Terra. Il ciclo delle reincarnazioni rappresenta però anche la debolezza più grande del personaggio che è costretto a vagare fino a ricongiugersi con l’amata Shayera fino alla loro nuova morte.

Katar Hol I (1961 & 1988), Katar Hol II (1989-1996) e Carter Hall III (2017-presente) hanno a disposizione una astronave. Il primo ha uno Star Cruiser thanagariano che, nel rilancio di cui è protagonista la seconda versione del personaggio, diventa una nave dei Wingmen, la polizia thanagariana. Il terzo invece ritrova nel corso della sua serie regolare la sua Soarship: una nave costruita raccogliendo il meglio della tecnologia delle sue incarnazioni.

Sono due le armi davvero distintive di Hawkman. La prima è la Mazza Chiodata (Morningstar). Questa arma appare in tre distinte versioni. Come Mazzafrusto (flail) in Flash Comics #8 (data di copertina agosto 1940) ed è un importante reperto, il Norman Battle Mace, recuperato da Carter Hall. Come Maglio (mace) apparirà invece nel numero 47 della stessa testata e diverrà l’arma prediletta del personaggio venendo utilizzata in ben altre 16 occasioni. Come l’iconica Mazza Chiodata apparirà solo molto anni dopo in JSA e Hawkman Volume 4 dove viene confermato anche che è fatto di Metallo NTH materiale che gli garantisce proprietà uniche e una potenza devastante. In The Savage Hawkman inoltre Katar Hol è in grado di generarlo spontaneamente dalla propria armatura (così come altre armi) mentre in Hawkman Volume 5, Carter Hall lo genera da una semplice staffa che ha appesa alla cintura.

Piccola curiosità: la Mazza Chiodata viene sostituita in Hawkworld Volume 3 e in The Savage Hawkman da un suwaiya (jamadhar o pugnale Bundi) e da un para avambraccio dotato di artigli.

Per quanto riguarda le armi di Metallo NTH è importante sottolineare come questo metallo sia psicoreattivo.Queste armi sono quindi efficaci contro la magia (come visto in Metal) possono modificarsi a piacimento del possessore (come visto nel film Black Adam) e possono essere richiamate telecineticamente (come visto inHawkman Volume 5).

È il caso della seconda arma distintiva di Hawkman ovvero il Claw of Horus. Forgiato con il Metallo NTH presente nella astronave precipata nell’antico Egitto da Khufu e Nabu, questo guanto artigliato ha la peculiarità di collegarsi al nucleo magnetico e gravitazionale del pianeta. Viene usato per sconfiggere Onimar Synn e poi da Hawkgirl per sconfiggere Perpetua in Death Metal.

I nemici di Hawkman

Hath-Set

In Flash Comics #1 (data di copertina gennaio 1940) facciamo la conoscenza di Anton Hastor. Si tratta della reincarnazione del sacerdote egizio Hath-Set colui il quale, geloso dell’amore fra Khufu e Chay-ara, li assassinò con il pugnale di Metallo NTH dando il via al ciclo di reincarnazioni che diventeranno la peculiarità dei due eroi come apprenderemo meglio poi in JSA. Hath-Set perseguiterà nel corso dei secoli i Falchi cercando di assassinarli e di imperdirne la reincarnazione.

Gentleman Ghost

Questo villain, al secolo Jim Craddock, apparve per la prima volta in Flash Comics #88 (data di copertina ottobre 1947). Si tratta di un bandito inglese che fu catturato e impiccato da Nighthawk, l’incarnazione del Selvaggio West di Hawkman, dopo aver tentato di uccidere Cinnamon, l’incarnazione del Selvaggio West di Hawkgirl. Il suo brutale destino però lo condanno anche a rimanere sulla Terra sotto forma di spettro essendo stato ucciso da Nighthawk: quando il suo ciclo di reincarnazioni sarà completato anche il Gentleman Ghost potrà riposare. Oltre ad avere tutte le caratteristiche tipiche di un fantasma, Gentleman Ghost possiede armi ectoplasmiche ma non può ferire le vergini e non può essere ferito da coloro che hanno sangue nobile nelle vene.

Byth

Ci sono due versioni di questo villain. La prima appare in The Brave and the Bold #34 (data di copertina febbraio/marzo 1961) e descrive Byth come il ladro più famoso del pianeta Thanagar che, dopo aver rubato una formula chimica per un composto che gli ha donato l’abilità di mutare forma, viene fuggito sulla Terra viene inseguito da Katar Hol e Shayera. La seconda versione invece appare nella miniserie Hawkworld ed è il corrotto ufficiale della polizia che incastra Katar Hol per l’omicidio del padre. Curiosamente anche questa seconda versione diventerà un mutaforma.

Shadow Thief

Apparso per la prima volta in The Brave and the Bold #36 (data di copertina luglio 1961), Carl Sands salva la vita ad un alieno proveniente dal pianeta Xarapion il quale come ringraziamento gli dona il Dimensiometro. Si tratta di un congegno che messo in funzione diventa una sorta di tuta che permette a Sands sostanzialmente di diventare un essere in due dimensioni e di essere intangibile quando si muove nell’oscurità. Intuendo le potenzialità del congengno Sands si darà subito al crimine con il nome di Shadow Thief. È il villain che si è scontrato più volte con Hawkman.

Onimar Synn

Nella mitologia thanagariana esistono sette inferni in cui regnano sette demoni, il più pericoloso e potente di questi è Onimar Synn. Apparso per la prima volta in JSA #23 (data di copertina giugno 2001), Synn è rimasto dormiente per oltre 1000 anni dopo essere stato sconfitto ed imprigionato in una gabbia di Metallo NTH dal mitico eroe Kalmoran. Dopo il passaggio dell’anima di Shayera nel corpo di Kendra Saunders, Synn si è risvegliato cercando di conquistare a più riprese Thanagar ma venendo puntualmente sconfitto dai Falchi grazie alla loro particolare connessione proprio con il Metallo NTH.

Il Signore oltre il Vuoto

Una entità entropica che si ciba di mondi. Ktar, la prima vita di Hawkman, era un generale del suo esercito i Deathbringer preposto a conquistare e schiavizzare interi pianeti. Dopo essersi ribellato al suo destino, Ktar è stato condannato al ciclo di morte e ressurrezione per espiare le sue colpe. Dopo l’ultima resurrezione nell’evento Metal, Ktar è costretto ad affrontare Il Signore oltre il Vuoto che minacciava di tornare nel nostro universo.

I fumetti essenziali per conoscere Hawkman

La contradditoria storia editoriale di Hawkman impatta anche sulla possibilità di leggere organicamente le avventure dell’eroe alato. Negli Stati Uniti infatti, a parte le raccolte in bianco e nero con le storie delle Golden Age (esauritissimi) e qualche volume legato alla JSA, molte delle serie del personaggio non hanno mai goduto di una ristampa – la maggior parte di quelle prodotte cioè fra gli anni 80 e i 90 con alcune fortunate eccezioni. Ancora più complessa la storia editoriale italiana del personaggio che però gode di una buona esposizione grazie agli Albi del Falco, Nembo Kid/Superman prima e poi al Batman della Mondadori e Cenisio. Il suo esordio come Falco (Hawkgirl sarà Alata) è addirittura sugli Albi del Falco/Nembo Kid 509 del 16 gennaio del 1966.

Hawkman di Gardner Fox & Joe Kubert (Play Press)

Proprio le storie con cui Hawkman esordisce in Italia vengono riproposte nel 1991 dalla Play Press in un volume brossurato. Si tratta di The Brave and the Bold #34, 35, 36, 42, 43, 44 ovvero quelle del rilancio Silver Age firmate da Gardner Fox e soprattutto da Joe Kubert. Seppur le storie presentano la tipica ingenuità degli anni 60, a colpire sono i disegni. Se Murphy Anderson fa davvvero poco per celare l’ispirazione fantascientica e pulp che richiama Alex Raymond, Joe Kubert inizia proprio qui a maturare quel gusto per il dinamismo e la muscolarità che lo renderanno famoso provando approcci nuovi ed inediti alle complesse scene di volo e alla fisica delle battaglie aeree. Un piccolo tesoretto che ha come bonus quello di presentare proprio la storia che reintroduce il personaggio. Il volume è facilmente recuperabile, anche a basso prezzo, nel mercato dell’usato.

Hawkworld di Timothy Truman (Planeta DeAgostini)

Con balzo di oltre due decenni, arriviamo al 2008 quando Planeta DeAgostini ripropone, in un agile ed essenziale volume brossurato, Hawkworld. Si tratta della miniserie con cui alla fine degli 80 Hawkman venne definitivamente rebootato e rilanciato. Ad oggi questa miniserie non solo è una delle migliori serie sul personaggio ma anche una lettura che coglie al meglio quella vena di realismo derivata dal decostruzionismo. Si tratta di una fantascienza non più ingenua ma drammatica e realistica: Thanagar è una società distopica militarizzata fortemente stratificata e classista basata sulla prevaricazione. Il giovane Katar Hol viene manipolato dal corrotto ufficiale di polizia Byth affinché uccida suo padre Paran Katar. Solo dopo 10 anni, grazie all’aiuto dell’agente Shayera Thal, Katar riuscirà a scoprire la verità e vendicarsi.

Il ritorno di Hawkman in JSA di Geoff Johns 2 – Giustizia e Ingiustizia (Panini DC Italia)

L’arco narrativo che chiarifica definitivamente le origini di Hawkman è Il Ritorno di Hawkman contenuto nel volume JSA di Geoff Johns 2 – Giustizia e Ingiustizia. Dopo essere diventato l’avata dell’Hawk God ma aver perso il senno e per questo spinto in un Limbo, Hawkman torna in vita grazia alla nuova Hawkgirl per combattere il perfido Onimar Synn sul pianeta Thanagar. Ma qual è la correlazione fra Thangar e il Principe Khufu nell’antico Egitto? Geoff Johns sfrutta l’idea del circolo delle reincarnazioni del personaggio per mettere in continuity sia la versione Golden Age che quella Silver Age del personaggio in una vibrante saga fra avventura e fantascienza.

Regno Oscuro (Panini DC Italia)

Geoff Johns non si accontenta di reintrodurre Hawkman ma lo riplasma in questo tesissimo arco narrativo di JSA in cui lo contrappone a Black Adam. Quando questi apprende che il Kahndaq è stretto nella morsa di un regime dittatoriale chiede aiuto alla Justice Society incassando un secco rifiuto all’intervento. Tuttavia Adam decide lo stesso di intervenire formando una propria squadra di cui fa parte anche il giovane Atom Smasher. Si tratta di una contrapposizione ideologica più che fisica in senso lato. Seppure non manca l’azione, la storia scava a fondo sulla psicologia e nelle motivazioni diversissime dei due personaggi. Nello specifico, dopo la riconquista del Kahndaq, Adam vorrebbe “liberare” altre nazioni mentre Hawkman e la Justice Society si fanno garanti della comunità internazionale affinché i meta-umani non intervengano in affari di politica internazionale.

Hawkman di Geoff Johns (RW Lion)

Hawkman è stato bruscamente riportato in vita da Hawkgirl ma perché quest’ultima non ha memoria delle vite passate con Carter Hall. Nella quarta serie regolare dedicata al personaggio, Geoff Johns inizia una certosina esplorazione delle vite passate insieme dei Falchi alla ricerca degli indizi che possano dipanare il mistero. L’enigma però si complica sia perché Hawkman viene investito dalle conseguenze dell’evento Crisi di Identità che dall’arrivo sulla Terra dei thanagariani ma soprattutto da una richiesta d’aiuto che può essere rifiutata.

La Guerra Rann-Thanagar (Planeta DeAgostini)

Coda della serie regolare, ma anche prologo all’evento Crisi Infinita, La Guerra Rann-Thanagar risponde all’anime più fantascientifica del personaggio ovvero quella che si rifà al suo rilancio della Silver Age. Dave Gibbons e Ivan Reis tuttavia imbastiscono una miniserie tutt’altro che nostalgica ma al contrario ricca d’azione e con rimandi alla storia più recente del personaggio. Hawkman e Hawkgirl vengono chiamati da Adam Strange a scongiurare un conflitto fra i due pianeti ora nella stessa orbita. Dietro le nuove tensioni rivela esserci il redivivo Onimar Synn.

Hawkman di Robert Venditti e Bryan Hitch (Panini DC Italia)

Se Geoff Johns ha avuto il merito di reintrodurre organicamente il personaggio grazie all’intuizione legata alle sue reincarnazioni, è Robert Venditti a capitalizzare definitivamente su questa sua peculiarità. Non più solo reincarnazioni nel tempo ma anche nello spazio e quindi il viaggio di Carter Hall diventa una vera e proprio epopea cosmica che lo porterà a scoprire il segreto della sua immortalità a metà strada fra fantascienza e riflessione sull’esistenza stessa. Panini DC Italia ha raccolto tutta la serie in 5 volumi brossurati.

Hawkman negli altri media

A dispetto della sua complicata vita editoriale, grazie alla sua “poliedricità” ed al suo look così “pulp”, Hawkman ha esordito prestissimo suo piccolo schermo. Dobbiamo infatti tornare indietro al 1979 quando venne interpretato Bill Nuckols nello speciale TV Legends of the Superheroes al fianco di Adam West e Burt Ward ovvero Batman e Robin. Per le altre apparizioni televisive dobbiamo fare poi un balzo in avanti al 2010 quando verrà interpretato da Michael Shanks in Smallville e successivamente da Falk Hentschel in Arrow, The Flash e DC’s Legends of Tomorrow fra il 2015 e il 2016. Piccola curiosità: questa versione del personaggio sarà protagonista del fan film Cooped Up. Come detto in apertura infine Aldis Hodge lo ha interpretato in Black Adam segnandone l’esordio sul grande schermo.

Numerose le apparizioni e i cammei animati di Hakwman. Il suo esordio avviene nel 1967 in The Superman/Aquaman Hour of Adventure doppiato da Perrin e successivamente nel franchise dei Super Friends doppiato da Jack Angel. Altre apparizioni degne di nota sono in The Batman, doppiato da Robert Patrick, in Batman: The Brave and the Bold, doppiato da William Katt, in Young Justice, doppiato da James Arnold Taylor, in DC Super Hero Girls, doppiato da Phil LaMarr, e in Justice League Action, doppiato da Troy Baker. Per quanto riguarda i film animati invece da segnalare le apparizioni in Justice League: The New Frontier, Superman/Batman: Public Enemies, doppiato da Michael Gough, Justice League Dark: Apokolips, Justice Society: World War II, doppiato da Omid Abtahi, e in Lego DC Comics Super Heroes: Justice League vs. Bizarro League, doppiato da Phil Morris. Piccola curiosità: il Re, Jack Kirby, realizzò una serie di illustrazioni, sul finire degli anni 60, per una serie animata sul personaggio che però non venne mai realizzata.

Fra le molte figure e statue prodotte per Hawkman è d’uopo ricordare la prima in assoluto, quella cioè realizzata per la mitica serie Super Powers della Kenner nel 1984.

Hawkman è un personaggio giocabile nei seguenti videogiochi: The Brave and the Bold – The Videogame, doppiato da William Katt, Scribblenauts Unmasked: A DC Comics Adventure, Lego Batman 2: DC Super Heroes, doppiato da Troy Baker, e Lego Batman 3: Beyond Gotham, doppiato da Travis Willingham. È invece un personaggio non giocabile in DC Universe Online e nel franchise di Injustice: Gods Among Us.