Un nuovo salto temporale apre il terzo episodio di House of the Dragon: mentre una sontuosa battuta di caccia è terreno di scontro fra Re Viserys e Rhaenyra apprendiamo le sorti della Guerra nelle Stepstones. Fra lotta per la successione al Trono di Spade, gelosie e battaglie campali rivisitiamo insieme House of the Dragon Episodio 3 – Second of His Name.

ATTENZIONE IL SEGUENTE ARTICOLO CONTIENE SPOILER SUL TERZO EPISODIO DI HOUSE OF THE DRAGON

Eredi, gelosia, guerra e altre 2 curiosità su House of the Dragon Episodio 3

Aegon vs Rhaenyra e il salto temporale

House of the Dragon Episodio 3 si apre con un nuovo salto temporale: sono passati infatti ben 3 anni da House of the Dragon Episodio 2. In questo lasso di tempo Re Viserys Targaryen ha sposato Alicent Hightower la quale ha già dato alla luce un figlio maschio, Aegon, ed è nuovamente incinta quando la rivediamo all’inizio dell’episodio. Questo ovviamente non ha fatto che aumentare l’insoddisfazione e l’insicurezza di Rhaenyra. Ritroviamo la principessa, futura erede al Trono di Spade e ora diciassettenne, pressata dal padre affinché scelga un marito e dia alla luce un figlio che possa così consolidare la sua discendenza. Per quanto Re Viserys si sforzi di rassicurarla, Rhaenyra è convinta che il padre possa cambiare idea e nominare Aegon nuovo erede.

Questa convinzione, unita al suo atteggiamento ribelle, minano le mai troppo salde sicurezze del Re che infatti inizia a dubitare della sua scelta esponendosi così all’influenza della sua nuova regina a sua volta manipolata dal padre Otto il cui obbiettivo è quello di aumentare ancora una volta il prestigio di Casa Hightower seppur indirettamente con la nomina di Aegon a erede del Trono di Spade. Da notare come i dubbi di Viserys vengano alimentati anche dal famoso sogno premonitore, menzionato nel primo episodio, in cui sul Trono di Spade si sarebbe dovuto sedere suo figlio. I sogni premonitori sono una caratteristica dei Targaryen: quello di Daenys portò i Targaryen a fuggire da Valyria prima del disastro e a stabilirsi a Roccia del Drago, quello di Aegon sugli Estranei a conquistare Westeros.

La gelosia di Rhaenyra e i suoi illustri pretendenti

La prima metà di House of the Dragon Episodio 3 è ambientata durante una sontuosa battuta di caccia indetta da Re Viserys in onore del secondo compleanno di Aegon. Rhaenyra non è interessata a partecipare (la vediamo intenta a leggere mentre ascolta una ballata dedicata a Nymeria, la valorosa principessa che condusse i Rhoynar a Dorne dopo la guerra con Valyria, già menzionata nel primo episodio) ma alla fine è costretta a prendere parte ai festeggiamenti cosa che per lei apparentemente non erano mai stati organizzati.

Ben presto le intenzioni del padre si fanno palesi: farle conoscere alcuni pretendenti. Il più illustre di quelli selezionati da Re Viserys è senz’altro Lord Jason Lannister. Arrogante e sicuro di sé, Lord Jason cerca di ammaliare Rhaenyra con le molte ricchezze dei Lannister rappresentate dalla munificenza di Castel Granito dalla cui sommità è possibile vedere al di là del Sunset Sea fino al Muro a nord. La principessa ovviamente non è interessata e liquida il pretendente velocemente. Vediamo, ad inizio episodio, un altro Lannister, Tyland, il gemello di Jason (è colui che porta notizie dalle Stepstones a Re Viserys). I due Lannister sono interpretati da Jefferson Hall che ne Il Trono di Spade aveva interpretato Ser Hugh of the Vale.

Fra gli altri personaggi menzionati e apparsi in questo episodio ci sono i due figli di Lyonel Strong ovvero Larys Clubfoot, così nominato per la zoppia, e Harwin Breakbones, così soprannominato per la sua stazza e forza fisica. Da notare che Strong non proponga uno dei suoi figli come pretendenti bensì Laenor Velaryon, che incontreremo a fine episodio, affinché ancora una volta Casa Targaryen e Velaryon si riuniscano. Ser Criston Cole invece conferma che suo padre è in servizio a Blackhaven, residenza di Casa Dondarrion.

I simbolismi della battuta di caccia: il cinghiale e il cervo bianco

La battuta di caccia è scandita dall’avvistamento di un prezioso cervo bianco da sempre ritenuto il Re fra gli animali che popolano Il Bosco del Re nonché simbolo di buon auspicio per il giovane Aegon qualora venisse catturato. La caccia tuttavia avrà esiti ben diversi. Rhaenyra infatti, adirata con il padre, si allontanerà dall’accampamento seguita rotta di collo da Ser Criston Cole intenzionato a proteggerla. I due bivaccano tranquilli quando vengono attaccati da un feroce cinghiale che alla fine avrà la peggio. Il riferimento è ovviamente alla morte di Re Robert Baratheon ne Il Trono di Spade avvenuta proprio durante una battuta di caccia e a causa delle ferite riportate dall’attacco di un cinghiale. Da notare come sia in questo episodio che in quello de Il Trono di Spade entrambi i Re fossero ubriachi, “rimedio” in cui annegare tutte le questioni politiche.

Per quanto riguarda il Cervo Bianco, Re Viserys dovrà accontentarsi di un altro esemplare maestoso ma “normale” che, fra le altre cose, avrà difficoltà ad abbattere. Il Cervo Bianco invece si paleserà proprio a Rhaenyra. Un doppio riferimento: sia al carattere magico che queste creature hanno nella lore de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco che alla nave di Joffrey Baratheon che affonderà nella Battaglia delle Acque Nere, un presagio di quella che sarà la Danza dei Draghi. È lapalissiano inoltre come il Cervo Bianco “riconosca” Rhaenyra come legittima erede al trono.

La guerra nelle Stepstones e i parallelismi con la Battaglia dei Bastardi

In House of the Dragon Episodio 3 apprendiamo che la Guerra nelle Stepstones non sta andando a favore delle truppe di Daemon e di Corlys Velaryon. Il Nutrigranchi infatti con una ingegnosa tattica di guerriglia colpisce e si rintana nelle molte grotte e cavità presenti sul campo di battaglia rendendo il drago Caraxes inefficace. La svolta avviene quando Re Viserys decide, dopo tre anni e su suggerimento della moglie, di intervenire inviando dei rinforzi.

Matt Smith in House of the Dragon

La scelta ovviamente fa adirare Daemon che si immola in quello che è l’ultimo tentativo per far uscire allo scoperto il nemico. Fingendo di consegnarsi come sconfitto, con tanto di bandiera bianca, in realtà penetra le linee nemiche offrendo un varco all’incursione delle sue truppe. Anche se il punto di svolta della battaglia è legato all’arrivo di un drago, lo approfondiremo fra poco, è Daemon a sigillare la vittoria raggiungendo il Nutrigranchi e uccidendolo in maniera ancora più brutale rispetto a quanto descritto nel romanzo Fuoco e Sangue. Senza aiuto del fratello, Daemon ha finalmente provato il suo valore? Le fasi della battaglia, la scelta di Daemon e l’uccisione del Nutrigranchi sono pressoché identiche alla famosa Battaglia dei Bastardi ne Il Trono di Spade.

Laenor Velaryon… Cavalcadraghi?

La battaglia finale nelle Stepstones è contrassegnata dall’arrivo a cavallo di un drago di Laenor Velaryon. Ma come è possibile che un Velaryon sia un Cavalcadraghi, prerogativa dei Targaryen?

La spiegazione è semplice: essendo figlio di Rhaenys Targaryen anche Laenor è stato istruito cavalcare i draghi e, come ogni discendente dei Targaryen, è stato omaggiato, ancora nella culla, di un uovo di drago. Il drago che cavalca è chiamato Mare Infuocato.

