Quali sono i 10 manga più venduti dal 2008 ad oggi? Sembra una domanda da un milione di Dollari, ma in realtà grazie all’avvento di Internet e alla sua capacità, fra le altre, di tener traccia di dati e informazioni a lungo termine, anche mediante strumenti telematici, è possibile tracciare un quadro preciso e specifico.

I 10 manga più venduti dal 2008 ad oggi

Ogni anno le case editrici giapponesi offrono al mondo tantissime serie manga da leggere e scoprire, ma solo alcune di esse restano negli annali e sono ancora lì su al top, da più di dieci anni.

Mediante un’analisi al 21 novembre 2021 emersa online su Twitter da fonti accreditate, apprendiamo che al podio dal 2008 capeggiano One Piece, Demon Slayer e L’Attacco dei Giganti. Il quarto posto se lo aggiudica Kingdom.

One Piece (215.392,563 di copie) non fa quasi testo. E’ conosciuto come il manga dei record per il suo continuo proliferare consensi e apprezzamenti in tutto il mondo grazie all’astro intramontabile di Eiichiro Oda. Demon Slayer (126.586,331 di copie) deve la sua fama e il suo enorme conseguimento popolare alla riuscita serie animata e lungometraggio animato firmato Studio Ufotable lanciando una assurda parabola in termini di vendite.

L’Attacco dei Giganti (78.091,099 di copie) ha conquistato i lettori per la grande capacità dell’autore di dipingere un quadro di distruzione e apocalisse non solo ed esclusivamente basandosi sulla criticità della lotta, quanto sull’effetto politico che raccoglie le azioni e le scelte dei personaggi. Kingdom (54.560,220 di copie), l’immortale manga di Yasuhisa Hara, raccoglie il suo successo con una impasto senza eguali d’arte e storia della guerra.

Dal quinto al ottavo posto troviamo Haikyu!!, Naruto, Jujutsu Kaisen e My Hero Academia.

Nella seconda fascia troviamo un bellissimo incontro tra vecchia e nuova generazione di shonen. Haikyu!! (49.752,786 di copie) è considerato lo spokon più amato e meglio riuscito degli ultimi anni, Naruto (46.433,985 di copie) vanta il suo egregio posto tra i Big Three di Shueisha che ha letteralmente fatto da apripista verso la nuova generazione di scrittori proponendo una sorta di romanzo di formazione dell’eroe, fra dolore e asperità.

Jujutsu Kaisen (39.445,785 di copie) che ne frattempo si è aggiudicato il record di manga più venduto del 2021 con 30 milioni di copie in Giappone, raccoglie le eredità dei suoi “padri”, quali Yoshihiro Togashi (Hunter x Hunter), per proporre un moderno dark fantasy al contempo tinteggiato dal classico e My Hero Academia (38.019,355 di copie) di Kohei Horikoshi che meglio di chiunque altra serie riesce ad offrire una storia epico/eroica precisa che frappone, sul canone del fumetto statunitense, i buoni e i cattivi.

Il nono e il decimo posto sono occupati rispettivamente da due fantasy tanto amati dagli appassionati per le loro tematiche passionali e combattive e, per questo, apprezzati dalla critica: Seven Deadly Sins di Nakaba Suzuki (33.532,282 di copie) e Fairy Tail di Hiro Mashima (34.096,779 di copie).

Menzione particolare va fatta a Bleach (32.810,557 di copie) lo si ricorda anche per essere stato parte dei Big Three assieme a Naruto e One Piece dei primi anni 2000, per aver creato e conseguente offerto ai lettori uno dei capolavori del combattimento classico mainstream con un character design senza uguali proposti in un mondo intriso di riferimenti religiosi, mitologici e classici che non disdegnano la strizzata d’occhio agli usi e costumi attuali.