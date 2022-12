Siete alla ricerca di alcune idee regalo per Natale da dedicare a lei, a lui, che sia direttamente ispirata all’universo Marvel? State cercando qualcosa che derivi dalle galassie di Star Wars? Oppure ancora, avete voglia di acquistare un gioco da tavolo proveniente dal mondo Disney?

Set LEGO Black Panther

Iniziamo le nostre idee di Natale dedicate al mondo Marvel con una nuova proposta di casa LEGO: l’Armatura Mech di Black Panther in mattoncini. Il set, di piccole dimensioni e dal costo contenuto, è perfetto per tutti i piccoli fan del personaggio che vogliono avere in collezione una riproduzione del poderoso Mech dotato di artigli. Quando la minifigure di Black Panther, inclusa nella confezione, viene posta all’interno dell’abitacolo, l’azione ha inizio! Siete pronti a ricreare la battaglia contro i cattivi e a ricreare le scene preferite dei film Marvel? Il set LEGO in questione viene proposto a un prezzo di vendita consigliato di 9,99 euro.

Casco elettronico Black Panther Marvel Legends di Hasbro

La seconda proposta, dedicata alle idee regalo per Natale a tema Marvel, che vogliamo proporvi è un prodotto che arriva direttamente dalla serie Marvel Legends, che si arricchisce con la replica del casco di Black Panther in scala 1:1. Il modello proposto, così come i precedenti caschi della medesima linea, è una riproduzione fedele all’originale, direttamente ispirata al nuovo lungometraggio Marvel Studios Black Panther: Wakanda Forever. Dal punto di vista tecnologico, questo casco è dotato di lenti richiudibili e luci FX ispirate al film, perfette per immaginare Black Panther in azione! Insomma, se siete fan del franchise, questo è un pezzo che non può mancare nelle collezioni dei fan Marvel! Il Casco elettronico Black Panther Marvel Legends di Hasbro viene venduto sul mercato al prezzo consigliato di 139,99 euro.

Casco elettronico premium di Bo-Katan Kryze Star Wars The Black Series di Hasbro

Passiamo ora a un altro casco imprescindibile nelle collezioni di tutti gli appassionati, il Casco elettronico premium di Bo-Katan Kryze Star Wars The Black Series di Hasbro. Grazie a questa proposta, tutti i fan potranno ricreare le più grandi battaglie della saga di Star Wars. Il casco in questione vanta la presenza di una serie decorazioni premium, altrettanti dettagli realistici e un design ispirato alla serie. Inoltre, il casco è dotato di un sensore rangefinder richiudibile con luci a Led e un display illuminato (HUD). Siete pronti a vivere nuove missioni galattiche? Il Casco elettronico premium di Bo-Katan Kryze Star Wars The Black Series di Hasbro viene proposto sul mercato al prezzo consigliato di 161,99 euro.

Star Wars LO-LA59 Animatronic di Hasbro

Sempre da Hasbro, per l’universo Star Wars, arriva sul mercato il simpaticissimo Star Wars LO-LA59 Animatronic di Hasbro, una nuova icona tratta dalla nuova Disney Plus Obi-Wan Kenobi. Questa nuova proposta è alto ben 23 cm, è dotata di luci, suoni, e vanta la bellezza 40 combinazioni di movimenti estremamente realistici. Siete pronti a portare nelle vostre case questo gioiello carico di tenerezza? Star Wars LO-LA59 Animatronic di Hasbro viene proposto sul mercato al prezzo consigliato di 109,99 euro.

I giochi da tavolo

Star Wars Villainous Power of the Dark Side di Ravensburger

Iniziamo la lista dei giochi da tavolo con Star Wars Villainous Power of the Dark Side di Ravensburger, il gioco che permette a tutti i protagonisti di poter vestire i panni di un iconico Cattivo di Star Wars! Siete pronti a impegnare il vostro lato oscuro per portare acqua al vostro mulino? Sarete abbastanza scaltri e veloci per dominare sui vostri avversari? Star Wars Villainous Power of the Dark Side di Ravensburger viene proposto a tutti gli appassionati a un prezzo consigliato di 59,90 euro.

Marvel Villainous Mischief & Malice di Ravensburger

Continuiamo i giochi da tavolo con Marvel Villainous Mischief & Malice di Ravensburger, il gioco di strategia dove questa volta i giocatori potranno assumere i panni dei Cattivi dell’Universo Marvel. Inoltre, questa proposta può essere giocata singolarmente o in combinata con il set Marvel Villainous Infinite Power. Marvel Villainous Mischief & Malice di Ravensburger viene venduto al prezzo consigliato di 44,00 euro.

I regali per l’ambiente perfetto

Avete la necessità di arredare il vostro ambiente domestico restituendoli un tocco particolare? Le prime due proposte di questa lista potrebbero fare al caso vostro a un prezzo estremamente contenuto.

I poster Marvel

Nel dettaglio, si tratta di due poster dedicati al mondo Marvel e hanno come protagonisti il nostri amati Spider-Man e Hulk. Nel poster Spider-Man Marvel Disney Home di Pyramid troviamo un design dai toni vintage con al centro ‘eroe Marvel rappresentato nella sua caratteristica posa a testa in giù. Lo stile Art Deco cattura alla perfezione l’unicità dell’Amichevole Eroe di quartiere. Questa proposta viene venuta a un prezzo consigliato a patire da 3,79 euro. La seconda proposta è il poster Hulk Marvel Disney Home di Pyramid, che raffigura il Super Eroe Marvel mentre sferra con tutta la sua forza un colpo contro il terreno. Questa proposta viene venuta a un prezzo consigliato a patire da 3,99 euro. Sempre della stessa linea troviamo poi il poste Iron Man Marvel Disney Home di Pyramid, raffigurante l’Eroe Marvel alle prese con un volo sopra la città. Il suo prezzo consigliato è a partire da 7,99 euro.

Sedia da Gaming Marvel

Se le pareti casa sono ora sistemate, possiamo passare a qualcosa di più ingombrante. Volete avere una seduta comoda per ammirare i vostri poster appena appesi? La sedia Gaming HeroIron Man Edition di Noblechairs è la soluzione per voi! Questa sedia da gioco, proveniente dalla serie Hero ispirata a Iron Man, vanta un design ispirato al Super Eroe Marvel, dalle tinte rosso intenso e dettagli dorati e neri con effetto metallizzato. Inoltre, l’iconico reactor e il rivestimento completano la sedia insieme allo schienale decorato con il logo Noblechairs, l’immagine del casco di Iron Man e la sua firma in elegante argento per un tocco di classe. Il suo prezzo di vendita consigliato è di 506,32 euro.

Lampada Spider-Man di Paladone

Andiamo avanti con una proposta utile a illuminare le vostre scrivanie da studio, da gaming e i vostri comodini vicini al letto. La lampada Spider-Man di Paladone vanta un’illuminazione a LED ,alimentata tramite USB, dotata di interruttore regolabile. La lampada misura circa 34 cm circa ed è pronta sul mercato, al prezzo consigliato di 59,90 euro, per illuminare le vostre serate con stile.

Lampada Plastic Flow Trilli di Paladone

Se Spider-Man non fa al caso vostro, e volete dare al vostro stile un ambiente fiabesco, ecco per voi la lampada Plastic Flow Trilli di Paladone. Una volta accesa, essa mostrerà le sagome d’alluminio fluttuanti presenti al suo interno, proiettando luci bianche sulle pareti della stanza. Questa proposta è disponibile sul mercato al prezzo consigliato di 34,99 euro.

Le idee regalo per un Natale Marvel firmato Pandora

Bracciale Spider-Man Marvel di Pandora

Pandora è nota in tutto il mondo per il suo catalogo ricco di nuove proposte che ogni hanno sono iggetto di importanti regali natalizi. Tra queste ci sono le idee regalo per un Natale Marvel, una serie di gioielli direttamente ispirati all’universo di Spider-Man. La prima proposta che vogliamo presentarvi è ovviamente il bracciale, necessario nel caso vogliate acquistare successivamente anche i sui charme dedicati. Esso viene proposto dotato di chiusura a forma di maschera di Spider-Man ed è realizzato in Argento Sterling 925. La chiusura a cuore stilizzata è decorata da dettagli in smalto che ricreano la caratteristica maschera, mentre il bracciale reca incisa l’iconica citazione “With great power comes great responsibility”. Il bracciale può ospitare fino a 18 charm, charm pendenti o pendenti inseribili, e il suo prezzo al pubblico consigliato è di 89,00 euro.

Charm Spider-Man in azione Marvel di Pandora

Passiamo ora al primo accessorio utile per abbellire il vostro braccialetto. Questo nuovo charm di Spider-Man mostra il protagonista intento a saltare sopra la metropoli. Esso è rifinito con dettagli in smalto rosso per ricreare il caratteristico costume,è realizzato in Argento Sterling 925 e viene proposto al prezzo consigliato di 49,00 euro.

Charm Spider-Man pendente Marvel di Pandora

Se invece siete alla ricerca di un pendente, ecco il nostro amatissimo protagonista proposto nella sua iconica posa a testa in giù! Il gioiello, Argento Sterling 925, reca incise le parole “friendly neighbourhood”e “Spider-Man”, mentre la sua cintura mostra un ragno inciso sul retro. Il suo prezzo al pubblico consigliato è di 69,00 euro.

Macchina fotografica Spider-Man Marvel di Pandora

Quando si parla di accessori di Spider-Man non è possibile non menzionare l’iconica macchina fotografica di Peter Parker, riprodotta da Pandora così che possiate portarla sempre con voi.

Il charm è realizzato in Argento Sterling 925, è rifinito con dettagli smaltati in colori vivaci e l’obiettivo della macchina fotografica è decorato da una pietra di zirconia cubica rotonda taglio brillante con incastonatura a granette. Infine, una ragnatela lucida decora un angolo. Il suo prezzo al pubblico consigliato è di 59,00 euro.

