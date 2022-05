Il noto regista Robert Zemeckis si appresta a rivisitare in chiave live action l’amata storia di un burattino di legno che intraprende un’emozionante avventura per diventare un bambino vero. In data odierna è stato diffuso in rete il teaser trailer di Pinocchio, film in arrivo in esclusiva su Disney+ l’8 settembre.

Il teaser trailer di Pinocchio

Tom Hanks interpreta Geppetto, l’intagliatore di legno che costruisce e si prende cura di Pinocchio (Benjamin Evan Ainsworth) come se fosse suo figlio. Joseph Gordon-Levitt è il Grillo Parlante, guida di Pinocchio nonché sua “coscienza”; la candidata all’Academy Award Cynthia Erivo è la Fata Turchina; Keegan-Michael Key è la Volpe; la candidata all’Academy Award Lorraine Bracco è Sofia il Gabbiano, un nuovo personaggio; e Luke Evans è il Postiglione.

Il cast include inoltre Kyanne Lamaya nel ruolo di Fabiana (e della sua marionetta Sabina), Giuseppe Battiston in quello di Mangiafuoco e Lewin Lloyd in quello di Lucignolo.

Il film è prodotto da Robert Zemeckis, Derek Hogue, Andrew Miano, Chris Weitz e Paul Weitz, mentre Jackie Levine, Jack Rapke, Alexandra Derbyshire e Jeremy Johns sono i produttori esecutivi.

Pinocchio debutterà su Disney+ in occasione del Disney+ Day, celebrazione mondiale che si terrà durante il D23 Expo: The Ultimate Disney Fan Event presentato da Visa ad Anaheim, California, proprio l’8 settembre. Per festeggiare, la piattaforma streaming ospiterà esperienze speciali per i fan e per gli abbonati.

Il Pinocchio della Disney sarà ben diverso da quello diretto da Guillermo del Toro e in arrivo su Netflix a dicembre. Il progetto è stato presentato come un musical animato che Del Toro ha realizzato insieme a Mark Gustafson, il cui cast di doppiaggio comprenderà Ewan McGregor, che è il Grillo parlante, David Bradley è Geppetto e Gregory Mann fa il suo debutto prestando la voce a Pinocchio.