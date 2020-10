Josh Brolin svela il motivo per cui ha interpretato Thanos

Gli attori spesso decidono di accettare i ruoli per diverse ragioni, dal giusto stipendio al copione giusto fino al semplice desiderio di lavorare con un artista specifico. Ma per l’attore che interpreta Thanos, Josh Brolin, c’è solo una ragione per cui ha deciso affrontato il cattivo finale dell’Universo Cinematografico Marvel nei film degli Avengers. L’attore ha rivelato che il motivo per cui ha deciso di accettare il ruolo di Thanos è che il personaggio si sarebbe confrontato con tutti i Vendicatori in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame e non solo con un unico eroe.

Parlando con il direttore della fotografia Roger Deakins nel podcast del Team Deakins, su Screenrant, Josh Brolin ha affermato che quando ha firmato il contratto per interpretare Thanos, gli è stata data un libro sui personaggi che rivelava che Thanos, il Titano Pazzo, avrebbe affrontato tutti gli eroi e, per l’attore, questo era il grande punto di forza del ruolo. Josh Brolin ha anche raccontato di aver rifiutato diversi ruoli simili in passato, e di essere stato accusato di aver accettato il ruolo di Thanos unicamente per i soldi. Tuttavia quando l’attore ha deciso di accettare la parte, si trattava di un’apparizione poco più lunga di un cameo, non era previsto un grande compenso. L’attore ha anche affermato che, se gli fosse stato proposto il ruolo di uno degli Avengers, probabilmente non avrebbe accettato la parte.

Jim Starlin, il creatore del personaggio di Thanos, ha anche affermato, lo scorso anno, che inizialmente non aveva pensato a Josh Brolin per ricoprire quel ruolo nei film Marvel. Eppure, ad oggi, né ai fan né a Starlin riesce possibile immaginare Thanos con un volto differente. Josh Brolin ha catturato il movimento, la cadenza del parlato e le espressioni del volto di Thanos in maniera talmente accurata da riuscire a superare le aspettative di tutti, fan ed addetti ai lavori.