Sono state diffuse le novità Netflix di giugno 2021 disponibili già da domani sulla piattaforma streaming. Da segnalare l’arrivo del nuovo film di Sailor Moon, di Swee Tooth (la serie tratta dall’omonimo fumetto di Jeff Lemire) e Lupin Parte 2.

Scopriamo insieme tutte le novità in arrivo! In attesa di questa novità potete recuperare il nostro articolo con le Migliori Serie TV Netflix.

Le novità Netflix di giugno 2021

Eccovi il calendario completo:

Mentre eccovi in rapida successione trailer e sinossi (ove disponibili) delle uscite principali.

3 Giugno

Summertime Stagione 2

Anche quest’anno torniamo in Riviera a scoprire come se la cavano i ragazzi di Summertime 2, in arrivo il 3 giugno. Gli esami sono finiti, ma la vera prova deve ancora cominciare.

Sailor Moon – Il Film (Parte 1 & 2)

Quando un potere oscuro avvolge la Terra dopo un’eclissi totale di sole, le guerriere Sailor devono riunirsi per riportare la luce nel mondo.

Rileggete la nostra recensione in anteprima di Sailor Moon – Il Film (Parte 1 & 2)

4 Giugno

Feel Good Stagione 2

Sweet Tooth

Tratta dall’amato fumetto di DC Comics e con la produzione esecutiva di Susan Downey e Robert Downey Jr., Sweet Tooth è una favola postapocalittica che racconta l’avventura straordinaria di un bambino metà umano e metà cervo e di un viandante solitario in cerca di risposte.

In attesa della serie TV recuperate su Amazon il primo volume della serie a fumetti scritta e disegnata da Jeff Lemire.

Leggete la nostra recensione in anteprima di Sweet Tooth.

9 Giugno

Awake

Un evento a livello globale disattiva tutti gli oggetti elettronici e toglie agli esseri umani la capacità di dormire, gettando il pianeta nel caos. L’ex soldatessa dal passato turbolento Jill potrebbe avere l’unica speranza di una cura, rappresentata dalla figlia.

11 Giugno

Lupin Parte 2

Per vendicarsi di Hubert Pellegrini, Assane ha distrutto la sua famiglia. Ormai alle strette, deve escogitare un nuovo piano, anche a costo di mettersi in pericolo.

13 Giugno

The Lego Movie 2

Gli eroi di Bricksburg tornano con un’epica avventura piena di azione per salvare la loro amata città! Sono passati cinque anni da quando tutto era perfetto e ora i cittadini stanno affrontando una nuova enorme minaccia: gli invasori LEGO DUPLO dallo spazio, che distruggono tutto più velocemente di quanto possa essere ricostruito. La battaglia per sconfiggere gli invasori e ripristinare l’armonia nell’universo LEGO porterà Emmet (Chris Pratt), Lucy (Elizabeth Banks), Batman (Will Arnett) e i loro nuovi amici in mondi lontani e inesplorati, tra cui una strana galassia dove tutto è un musical.Saranno messi alla prova il loro coraggio, la creatività e le abilità dei Mastri Costruttori, e si scoprirà quanto siano davvero speciali.

15 Giugno

Rilassare la Mente

Workin’ Moms Stagione 5

Song One

17 Giugno

Black Summer Stagione 2

18 Giugno

Elite Stagione 4

Hanno tutto, ma vogliono di più. Il nuovo anno a Las Encinas inizia il 18 giugno.

23 Giugno

Too Hot to Handle Stagione 2

Too Hot To Handle torna per la seconda stagione! Dai un’occhiata in anteprima alla villa sexy che ospiterà i nostri nuovi concorrenti sulla via della castità. A partire da mercoledì 23 giugno, con gli episodi finali il 30 giugno.

La Casa del las Flores – Il Film

24 Giugno

Il Regista Nudo

È in arrivo la stagione finale di Il regista nudo. La storia di Muranishi (Takayuki Yamada), consumato dalla sfrenata ambizione di far arrivare il porno alle stelle, si conclude con la seconda stagione della serie originale Netflix Il regista nudo, dal 24 giugno solo su Netflix.

25 Giugno

Sex/Life

26 Giugno

Il Giudizio del Drago

30 Giugno

America – Il Film