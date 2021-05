Attraverso il sito ufficiale dell’editore, sono state rese note le uscite Marvel, Panini e Disney del 27 maggio 2021. Da segnalare il volume conclusivo di East of West, saga fantascientifica targata Image firmata da Jonathan Hickman, e quello conclusivo della serie della Dottoressa Aphra (Star Wars).

Le uscite Marvel, Panini e Disney del 27 maggio 2021

Le uscite Marvel Italia del 27 maggio 2021

CONAN IL BARBARO 11

17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Conan the Barbarian (2019) #19/20

Una nuova saga! L’esordio del nuovo disegnatore regolare! La missione conduce il Cimmero nel lontano Khitai… dove viene subito imprigionato! Ma mentre Conan pianifica la sua fuga, un nuovo mostruoso incubo si profila all’orizzonte! Quasi in contemporanea con gli Stati Uniti, proseguono le avventure del più grande eroe sword & sorcery!

EROI A CASA

Autori: Zeb Wells, Gurihiru

16,5×16,5, C., 80 pp., col. • Euro 9,90

Contiene: Heroes at Home (2020) #1

Non poter uscire è difficile per tutti, persino per i super eroi! Siete curiosi di sapere cosa hanno fatto i vostri personaggi Marvel preferiti chiusi in casa? Tra videochiamate e disavventure domestiche assortite, ecco come Spider-Man, Hulk, Capitan Marvel, Thor, Wolverine, Pantera Nera, Venom e Capitan America hanno vissuto questo momento difficile. Ospite speciale: il solo e inimitabile Jeff, lo Squalo di Terra! Un volume che, sulla falsariga delle classiche tavole domenicali, farà sorridere i lettori di ogni età.

VISIONE E SCARLET: UN ANNO NELLA VITA

Autori: Steve Englehart, Richard Howell, Roger Stern, Bob Hall

17×26, C., 344 pp., col. • Euro 33,00

Contiene: The Vision and the Scarlet Witch (1985) #1/12, West Coast Avengers (1985) #2

Un inedito che aspettavate da anni: la maxi-serie dei due protagonisti di WandaVision! Torniamo al 1985 e ad atmosfere molto simili a quelle del serial Disney+! La nascita di Billy e Tommy, i gemelli del sintezoide e della strega mutante! Ospiti speciali gli Avengers della Costa Ovest, Quicksilver, Sub-Mariner e Magneto!

L’IMMORTALE HULK VOL. 4: ABOMINIO

Autori: Al Ewing, Joe Bennett

17×26, C., 120 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Immortal Hulk #16/20

Una volta, Rick Jones era il migliore amico del Gigante di Giada, presente sin dal suo esplosivo esordio. In seguito, Rick è morto, ma il suo corpo è stato recentemente riesumato e ora è scomparso. L’Immortale Hulk vuole scoprire cosa sia successo veramente… e la sua missione porterà a uno scontro con Abominio e l’Arpia!

MARVEL INTEGRALE: SPIDER-MAN DI J.M. DeMATTEIS 5

Autori: J.M. DeMatteis, Kerry Gammill

16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Marvel Team-Up (1972) #121/124

Un altro poker di storie del 1982 dallo sceneggiatore di L’ultima caccia di Kraven! Nel cinquantenario della sua prima apparizione, l’Uomo Cosa affronta Spider-Man! Inoltre, la Torcia Umana, Daredevil e la Bestia degli X-Men! Un albo completamente illustrato da Kerry Gammill (Action Comics, Power Man and Iron Fist)!

GUARDIANI DELLA GALASSIA 9

Autori: Al Ewing, Juann Cabal

17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Guardians of the Galaxy (2020) #9

Possibile che Star-Lord sia davvero morto nel conflitto con gli dei olimpici? La risposta in una storia completa in cui si torna a trattare il mistero della sua origine! Del resto il Padrone del sole non esiste e non è mai esistito… giusto? Inoltre, due nuovi personaggi che non dimenticherete presto e l’arrivo di Knull!

NEW MUTANTS 13

Autori: Vita Ayala, Rod Reis

17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: New Mutants (2019) #16

I più giovani abitanti di Krakoa sono sempre più scatenati, e finiscono in guai seri… Tocca ai New Mutants rimediare, anche se dovranno recarsi su Altromondo e mettere a rischio la propria vita! Wolfsbane scopre finalmente perché suo figlio Tier non è ancora risorto… mentre il Re delle Ombre fa nuovi proseliti!

KING IN BLACK PRESENTA: IL RITORNO DELLE VALCHIRIE E THUNDERBOLTS

Autori: Jason Aaron, Torun Grønbekk, Matthew Rosenberg, Nina Vakueva, AA.VV.

17×26, B., 152 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: King in Black: Return of the Vaklyries (2021) #1/4, King in Black: Thunderbolts (2021) #1/3

Due miniserie tie-in di King in Black! Knull è arrivato sulla Terra, e Jane Foster, l’ultima delle Valchirie, deve condurre al riposo eterno l’anima di un eroe caduto. Un’impresa che potrebbe rivelarsi disperata… a meno che il ritorno di una misteriosa guerriera da tempo scomparsa non cambi le carte in tavola! Intanto, sulla Terra, Wilson Fisk affida una pericolosa missione a un male assortito gruppo di fuorilegge, tra cui Batroc, Star e Mr. Fear: cosa potrebbe mai andare storto?

SAVAGE AVENGERS 18

Autori: Gerry Duggan, Kev Walker

17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Savage Avengers (2019) #17

Un tie-in di King in Black! Conan ha festeggiato gli ultimi successi come solo un Cimmero sa fare, e ora si ritrova in carcere… dove per compagno di cella si ritrova un certo Mercenario Chiacchierone! Intanto New York è invasa dai draghi simbionti, e forse non è il momento migliore per tentate un’evasione. Peccato che nessuno l’abbia detto al Barbaro e a Deadpool.

AMAZING SPIDER-MAN 62

Autori: Nick Spencer, Mark Bagley

17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #56/57

Comincia qui la saga Ultimi resti – Post Mortem! Come se Kindred e suo padre non fossero già sufficienti, Spider-Man dovrà vedersela con Kingpin! Ma cosa è successo a Mary Jane?Inoltre, Carlie Cooper fa una scoperta allucinante!

X-FACTOR 6

Autori: Leah Williams, David Baldeón

17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: X-Factor (2020) #7

Morrigan è tornata! Ma… chi è esattamente Morrigan? E dove la si può rintracciare?! La X-Factor Investigations deve risolvere questo dilemma… anche a costo della vita di Daken! Nel frattempo, Prodigy fa una sconvolgente scoperta!

Le uscite Panini Comics del 27 maggio 2021

DOTTORESSA APHRA VOL. 7: LA FINE DI UNA CRIMINALE

Autori: Si Spurrier, Caspar Wijngaard

17×26, B., 120 pp., col., • Euro 13,00

Contiene: Doctor Aphra (2016) #37/40, Doctor Aphra Annual #3, Star Wars: Empire Ascendant (2020) #1

Il finale della prima serie della Dottoressa Aphra, ambientata dopo le vicende di Una nuova speranza! Dopo averne passate di cotte e di crude, Aphra torna al punto di partenza, che aveva fatto di tutto pe evitare: essere alle dipendenze di Darth Vader. Per quali pericolosi compiti il Signore Oscuro dei Sith ha deciso di impiegare la più irritante dei suoi nemici?

EAST OF WEST VOL. 10 (DI 10)

Autori: Jonathan Hickman, Nick Dragotta

17×26, B., 128 pp. • Euro 14,00

Contiene: East of West #43/45

Prima del suo rivoluzionario ciclo di storie sugli X-Men, la superstar Jonathan Hickman ha applicato il suo intricato storytelling e la sua impareggiabile capacità di costruire mondi a una saga fantascientifica, e con quest’ultimo volume giungiamo finalmente al confronto finale tra i protagonisti. Nella versione futuristica degli Stati Uniti delineata dal grande Nick Dragotta, l’apocalisse è alle porte!

UN BRUTTO WEEKEND – UNA GRAPHIC NOVEL DI CRIMINAL

Autori: Ed Brubaker, Sean Phillips

17×26, C., 72 pp., col., • Euro 13,00

Contiene: Bad Weekend

L’attempato fumettista Hal Crane è famoso per il suo lavoro e famigerato per la sua cattiva condotta. Così, quando gli organizzatori di una fiera di fumetti lo scelgono per un premio alla carriera, decidono di ingaggiare anche il suo vecchio assistente per tenerlo lontano dai guai. Un compito che si rivelerà impossibile. La vera faccia del mondo del fumetto, abitato da ladri, truffatori e sognatori disperati. Vincitore del premio “miglior volume” agli Eisner Award 2020, il fumetto dell’anno a stelle e strisce.

Le uscite Disney dal 26 maggio al 2 giugno 2021

Il Manuale delle Giovani Marmotte 2

Autori: AA.VV.

14.5×19.5, B., 144 pp., Col. • Euro 4,90

Il Manuale delle Giovani Marmotte 2 con Raccoglitore Paperdollari 2

Autori: AA.VV.

14.5×19.5, B., 144 pp., Col. • Euro 5,90

Per i testi di Rodolfo Cimino e i disegni di Stefano Turconi, Le GM e la “vera” storia dei salici piangenti, una chicca mai ripubblicata dal 1998. Inoltre, Le Giovani Marmotte il salvataggio delle aquile, da una storia di Carl Barks per i disegni di Daan Jippes, e tre storie brevi delle GM della scuola italiana. Infine, la terza e ultima parte de L’avventura europea, con la conclusione disegnata da Giorgio Cavazzano. È disponibile una versione con il raccoglitore dei Paperdollari, perfetto anche per i nuovi Paperdollari già allegati al Manuale delle Giovani Marmotte e in uscita nei prossimi mesi.

PAPERINO 492

Autori: S. Ziche

14×19,5, B., 192 pp., col. • Euro 3,50

PAPERINO 492 allegato la 24 ORE DI PAPEROPOLI

Autori: S. Ziche

14×19,5, B., 192 pp., col. • Euro 5,50

Contiene: auto Paperino + 23 carte

Il mensile dedicato a Paperino e amici esce questo mese con una storia inedita di trenta pagine, Paperino e il gran premio di Monte Palmo, disegnata da Andrea Ferraris, un’avvincente avventura su quattro ruote che porta Paperino ad affrontare una sfida ad altissima velocità.

Topolino 3417 con gadget

13,9×18,6, B., 160 pp., col. · Euro 7,90

Contiene: auto Archimede + 23 carte + plancia di gioco

TOPOLINO 3418

13,9×18,6, B., 160 pp., col. · Euro 3,00

Topolino 3418 con gadget

13,9×18,6, B., 160 pp., col. · Euro 7,90

Contiene: auto Paperina e Gastone + 46 carte

TOPOLINO 3419

13,9×18,6, B., 160 pp., col. · Euro 3,00

Le uscite Panini Magazine del 27 maggio 2021

Lego Ninjago Legacy: Il Ninja D’Oro

Autori: AA.VV.

21×28, B., 32 pp., Col., • Euro 7,90

Contiene: la minifigure Lego di Lloyd Ninja D’Oro!

I Ninja celebrano dieci anni di epiche battaglie! Tante pagine di giochi, attività e rompicapo per ripercorrere le gesta degli eroi: dai faticosi addestramenti agli incredibili scontri con le serpentine, i pirati del cielo e molto altro. E in più, divertenti fumetti con Cole, Kai, Jay, Lloyd e il Maestro Wu, per festeggiare in grande questo memorabile anniversario del mondo Ninjago. In regalo la minifigure ufficiale di Lloyd in abiti da festa!

Teenage Mutant Ninja Turtles Magazine 50

Autori: AA.VV.

20×28, S., 32 pp., Col., • Euro 4,90

Contiene: la super motocicletta dei Ninja Turtles!

Lego City 20

Autori: AA.VV.

20×28, S., 32 pp., Col., • Euro 5,90

Contiene: la minifigure LEGO del poliziotto in motocicletta