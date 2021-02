LEGO: svelati a sorpresa i nuovi set 2021 del tema Monkie Kid

Grazie alla “distrazione” di un negozio online di Taiwan, lo scorso 5 febbraio 2021 sono state rivelate le immagini dei nuovi set 2021 del tema Monkie Kid. Anche questi nuovi set permetteranno di immaginare cosa accadrebbe se gli eroi e i cattivi delle vecchie fiabe (cinesi, nella fattispecie) apparissero all’improvviso nel mondo di oggi?

Lo sapevate che per LEGO Monkie Kid è stata creata una Wiki? Ebbene si, grazie non solo ai set ma anche e soprattutto grazie alla serie TV e ai minifilm, in Oriente (e non solo) il tema è diventato un tale fenomeno che sulla piattaforma FANDOM è stata creata Monkie Kid Wiki, all’interno della quale è possibile trovare le schede informative sui personaggi, la sinossi delle puntate della serie, i testi delle canzoni che fanno parte della colonna sonora e tanti, tanti contributi dei fan.

I set 2021

Sebbene il set LEGO Monkie Kid #80023 Dronecottero del team di Monkie Kid sia per il momento l’unico set 2021 presente su LEGO Shop@Home come “Disponibile a breve”, con disponibilità per l’acquisto dal 1° marzo, siamo in grado di anticiparvi anche tutti gli altri set (dovrebbero essere in totale otto) in arrivo (presumibilmente) per la stessa data. Anche questi otto nuovi set rimarranno esclusiva di LEGO Shop@Home e dei LEGO Certified Store. Vediamoli nel dettaglio.

LEGO Monkie Kid #80017 ??? | € ??? su LEGO Shop@Home (dal 1° marzo)

Non disponiamo di alcuna informazione riguardante questo set, a parte il numero di codice. Stay tuned!

LEGO Monkie Kid #80018 Monkie Kid’s Cloud Bike | € ??? su LEGO Shop@Home (dal 1° marzo)

Il set include la moto di Monkie Kid che può trasformarsi in un velivolo, grazie al quale il nostro eroe potrà inseguire Spindrax, il malvagio scagnozzo della Spider Queen anch’esso in sella alla propria moto. Oltre alle tre minifigure di Monkie Kid, di Rui e di Spindrax, il set include anche un droide-ragno costruibile. Pezzi inclusi: 203.

LEGO Monkie Kid #80019 Red Son’s Inferno Jet | € ??? su LEGO Shop@Home (dal 1° marzo)

Il set include il jet rosso di Red Son, reso caratteristico dal muso che presenta una enorme presa d’aria per il motore a reazione ed al cui interno nasconde un lancia-missili giocabile, come il suo avversario White Dragon Horse Jet. Oltre alle tre minifigure di Monkie Kid, di Red Son e dello scagnozzo Bob, il set include un piccolo scorcio di paesaggio costruibile che comprende un piccolo albero e uno spuntone roccioso completo di piccola cascata. Pezzi inclusi: 299.

LEGO Monkie Kid #80020 White Dragon Horse Jet | € ??? su LEGO Shop@Home (dal 1° marzo)

Il set include uno space-jet bianco come elemento principale e la cui fusoliera riprende la sagoma di un drago volante e che, come il suo avversario Red Son’s Inferno Jet, dispone di un lancia-missili giocabile. Il set include anche un distributore di bevande funzionante, un droide-ragno costruibile e un mini-jet per Mo, il gatto punk di Sandy. Sono incluse tre minifigure: Mei, Si e Huntsman, uno degli sgherri della Spider Queen, oltre al gatto Mo. Pezzi inclusi: 565.

FOTO SCATOLA FRONTE E RETRO

LEGO Monkie Kid #80021 Monkie Kid’s Lion Guardian | € ??? su LEGO Shop@Home (dal 1° marzo)

Il set include il modello del grande Leone Guardiano, costruito nei tipici colori di Monkie Kid, rosso, oro e turchese e che ricorda il tradizionale drago protagonista delle celebrazioni del Capodanno cinese. Il set include inoltre un droide-ragno costruibile che trasporta la Spider Queen e una piccola sala giochi costruibile che si può aprire per svelarne i videogame e gli arcade e poterci giocare. Sono quattro le minifigure incluse: Mei, Lu, la Spider Queen e Huntsman, uno dei suoi sgherri. Pezzi inclusi: 774.

LEGO Monkie Kid #80022 Spider Queen’s Arachnoid Base | € ??? su LEGO Shop@Home (dal 1° marzo)

Il set include l’enorme mecha-ragno costruibile nel cui addome si nasconde la base della Spider Queen. Il set include inoltre un piccolo velivolo (un air-jet) per Monkie Kid e un droide-ragno costruibile. Due delle acuminate zampe del mecha-ragno sono azionabili da un comando utilizzabile dal chi ha costruito il set. Sono sei le minifigure incluse nel set: Monkie Kid, Monkie King, Pigsy, Jia, la Spider Queen e il suo scagnozzo Syntax. Pezzi inclusi: 1.170.

LEGO Monkie Kid #80023 Dronecottero del team di Monkie Kid | € 129,99 su LEGO Shop@Home (dal 1° marzo)

Il velivolo incluso nel set è caratterizzato da due shooter caricati a molla e due container staccabili dal velivolo e utilizzabili dai nostri eroi come unità abitative e che sono dotati di tutti i comfort domestici, tra cui letti a castello e un videogioco arcade costruibile. Un terzo container, anch’esso costruibile, apribile e giocabile, funge invece da base per la Spider Queen e i suoi sgherri. Il muso del Dronecottero si può sganciare dal resto della fusoliera e diventa un potente motoscafo. La torretta-cannoniera posta in cima le velivolo può ruotare e può fare fuoco con i suoi potenti lancia-missili. Sono nove le minifigure incluse nel set: Monkie Kid, Mei, Fei, Sandy con il suo gatto punk Mo, Mr. Tang (che porta con sè il libro “Il viaggio in Occidente”, Red Son, Spider Queen e i suo scagnozzi Syntax e Huntsman. Completano il set due droidi-ragno e alcuni velivoli accessori: un trasportino a reazione volante per Mo e un hoverboard jet per Red Son. Pezzi inclusi: 1.462.

» Clicca qui per acquistare il set # 80023 (dal 1° marzo)

LEGO Monkie Kid #80024 The Legendary Flower Fruit | € ??? su LEGO Shop@Home (dal 1° marzo)

Il set consente di costruire con i mattoncini la Flower Fruit Mountain, il luogo dove è nato Monkie Kid. La grande montagna è ricoperta di piccoli alberi ed è ricca di grotte che non aspettano di essere esplorate. Stiamo infatti parlando di un play-set, ovvero di un set che può essere aperto e giocato: da un lato possiamo trovare una grande cascata e la facciata della montagna, mentre dal lato opposto potremo trovare spazi abitativi, scalinate e giardini interni. La cascata è infatti in grado di aprirsi per consentire l’accesso agli spazi interni. Fanno parte del set anche una piccola zattera costruibile e un un singolare volatile/uccello, anch’esso costruibile. Fa parte della struttura anche la sala del trono di Monkie King. Sono otto le minifigure incluse nel set: Monkie Kid, Monkie King, cinque personaggi Monkie buono e un personaggio Monkie malvagio. Pezzi inclusi: 1.949.