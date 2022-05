E’ iniziata oggi (e proseguirà fino al al 30 maggio – salvo esaurimento scorte) l’offerta LEGO degli omaggi a fronte di acquisto su lego.com e negli ormai 27 LEGO (Certified) Store (l’ultimo ha inaugurato lo scorso sabato 14 maggio a Firenze), con ben due set LEGO molto interessanti a disposizione. LEGO è sempre molto attiva nel campo della promozione dei propri prodotti, e la proposta di questa settimana è particolarmente interessante. Avremo infatti la possibilità, effettuando un ordine di importo uguale o superiore a 160 euro, di aggiudicarci ben due set: il LEGO Ideas #40533 Le Avventure cosmiche di cartone e il LEGO City #40529 Parco divertimenti dei bambini.

Il primo è certamente destinato a diventare un set da collezione in quanto come, i set GWP che lo hanno preceduto (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo) è nato dal progetto che si è aggiudicato la vittoria in uno dei concorsi di creatività proposti dalla piattaforma LEGO Ideas. L’altro sarà invece una fantastica aggiunta alla nostra collezioni di attrazioni dei parchi divertimenti, che per ora vanta set quali la Giostra Mixer, la Ruota Panoramica (a questo link, la versione più piccola e più recente) e alla Giostra classica (erede della ormai preziosissima e inarrivabile Giostra Grand Carousel) le Montagne Russe e la Casa Stregata.

Per entrambi gli omaggi è attiva la clausola del salvo esaurimento scorte, quindi vi consigliamo di approfittare dell’offerta e di acquistare subito il o i set che avete nella vostra lista dei desideri.

La nostra proposta

Dal momento che tutte le principali novità (Optimus Prime, i nuovi set STUNTZ etc) non saranno disponibili fino al 1° giugno (a promozione terminata) e che i set più appetibili quali la DeLorean di Ritorno al Futuro oppure il Collolungo di Horizon Forbidden West sono per il momento terminati, se come noi della redazione siete anche voi che ci state leggendo siete appassionati di Iron Man, vi consigliamo uno dei modi possibili per approfittare dell’offerta LEGO di questa settimana, ovvero acquistare i set necessari per costruire questa MOC di Ransom_Fern. Realizzabile acquistandone le istruzioni su rebrickable.com e unendo i pezzi dei set:

Acquistando i set elencati qui sopra e spendendo quindi un totale di € 166,96 (a meno che abbiate la possibilità di riscattare un voucher sconto utilizzando i vostri punti VIP), avrete diritto ai due set in omaggio e nel contempo potrete realizzare una fantastica action figure in mattoncini alta circa 34-35 cm, posabile e perfetta per essere esposta in casa o in ufficio. Potrete quindi completare la scena affiancarla al ritratto LEGO Sketches dell’alter ego high-tech di Tony Stark.

IRON MAN ACTION FIGURE

