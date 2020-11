Oggi, Disney+ ha pubblicato il trailer e il poster di LEGO Star Wars – Christmas Special, che debutterà il 17 novembre sulla piattaforma di streaming. Il nuovo speciale animato di LEGO è il primo a fare il suo debutto su Disney+ e dà seguito alla grande storia di collaborazione tra Lucasfilm e LEGO.

Su Disney+ potete vedere tanti altri contenuti del franchise cinematografico LEGO. Per iscrivervi al servizio di Streaming Disney+ sia con abbonamento mensile sia annuale scontato potete utilizzare questo link

Subito dopo gli eventi di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, Rey lascia i suoi amici che si stanno preparando al Life Day e parte per una nuova avventura con BB-8 per acquisire una maggiore conoscenza della Forza. In un misterioso Tempio Jedi, Rey viene proiettata in un’avventura nel tempo, attraverso i momenti più amati della storia cinematografica di Star Wars, entrando in contatto con Luke Skywalker, Darth Vader, Yoda, Obi-Wan e altri iconici eroi e antagonisti di tutti e nove i film della saga degli Skywalker. Ma farà in tempo a tornare per la celebrazione del Life Day e imparare il vero significato dello spirito delle feste?

Tra le star della franchise che ritorneranno a interpretare i propri ruoli nella versione originale di LEGO Star Wars – Christmas Special ci sono Kelly Marie Tran (Rose Tico), Billy Dee Williams (Lando Calrissian) e Anthony Daniels (C-3PO), così come i veterani di Star Wars: The Clone Wars Matt Lanter (Anakin Skywalker), Tom Kane (Yoda, Qui-Gon Jinn), James Arnold Taylor (Obi-Wan Kenobi) e Dee Bradley Baker (clone trooper).

Lo speciale è una produzione di Atomic Cartoons, The LEGO Group e Lucasfilm. È diretto da Ken Cunningham e scritto da David Shayne, che è anche il co-produttore esecutivo. James Waugh, Josh Rimes, Jason Cosler, Jacqui Lopez, Jill Wilfert e Keith Malone sono i produttori esecutivi.