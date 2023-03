L’atteso ritorno del Mando su Disney Plus si è finalmente concretizzato con L’Apostata, prima puntata di The Mandalorian 3 in cui il bounty hunter mandaloriano più amato dai fan di Star Wars intraprende una nuova avventura. Andando oltre quanto visto nelle precedenti stagioni e nella sua rapida ma centrale apparizione in The Book of Boba Fett, il Mando sembra ora destinato a riscoprire le proprie radici mandaloriane, ma questo viaggio non interesserà solamente Din Djarin, ma anche un’altra figura del Canon che ha un forte legame con la cultura mandalorian: Bo-Katan Kryze. Una presenza che siamo certi avrà un forte impatto sulla serie, portandoci a chiedere come si evolverà Bo-Katan Kryze in The Mandalorian 3.

Katee Sackhoff svela come si evolverà Bo-Katan Kryze in The Mandalorian 3?

Apparsa inizialmente in The Clone Wars e successivamente in Rebels, Bo-Katan Kryze è da sempre intenzionata a riformare l’unità dei clan mandaloriani, recuperando la leggendaria Darksaber. Conquistata alla fine di Rebels, la Darksaber è stata portata via a Bo-Katan in modo ancor misterioso da Moff Gideon, portandola a mettersi sulle sue tracce per recuperare l’arma, assistendo invece, come abbiamo visto in The Mandalorian 2, alla vittoria di Din Djarin in uno scontro con Gideon, conquistando quindi di diritto la Darksaber.

Questo sconvolgimento dei piani della mandaloriana è stato presentato nell’ultima puntata della seconda stagione di The Mandalorian, ma se Din è stato protagonista anche in The Book of Boba Fett, Bo-Katan non è più comparsa sino all’inizio della nuova stagione delle avventure del bounty hunter mandaloriano. Un ritorno che è stato accompagnato da una sensazione di arrendevolezza, considerato come in The Mandalorian 3 Bo-Katan Kryze sembra essere lontana dalla figura autorevole e di potere che avevamo visto in precedenza.

Una sensazione che è stata affrontata anche dall’interprete di Bo-Katan, Katee Sackhoff, che durante un’intervista con i colleghi di Screen Rant ha rivelato come la guerriera mandaloriana si ritrovi ad affrontare una nuova sfida nella sua vita dopo gli eventi della precedente stagione di The Mandalorian:

Credo che abbia perso tutto, tutto quello che ha sempre voluto, tutto ciò per cui ha lottato tanto a lungo, è sparito. Ed è a questo punto della sua vita che la ritroviamo, in questo momento alla ‘tutto è perduto’. Penso che si stia domandando su tutto ciò che ha fatto sinora, da quando la abbia conosciuta circa dieci anni fa, cercando un significato per tutto quello che la ha condotta sino a questo punto della sua vita

Ricordando il lungo excursus narrativo di Bo-Katan, l’attrice non dimentica di ricordare come il suo personaggio si sai evoluto in modo evidente dalle sue prime apparizioni, arrivando a mostrare una differente sensibilità rispetto alla figura bellicosa vista in precedenza.

Abbiamo voluto realizzare un viaggio emotivo per lei in questa stagione, e per me è stato davvero divertente. Adoro i personaggi complicati e credo che il suo background sia incredibilmente ricco di complicazioni, alcune create da lei stessa. Sento che ci sono pensieri profondi e pesanti nella sua testa e una voglia di riscatto nella sua mente.

La personalità di Bo-Katan Kryze in The Mandalorian 3 sarà quindi una delle forze trainanti della nuova stagione della serie, ma sarà tuttavia centrale nel definire ulteriormente la cultura mandaloriana. Uno scontro ideologico anche tra Bo-Katan e Din Djarin, che provenendo da due diversi clan sono figli di una diversa concezione del Credo.

Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) in Lucasfilm's THE MANDALORIAN, season three, exclusively on Disney+. ..2022 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

La crescita di Bo-Katan, quindi, sarà utile nel definire anche la diversità delle visioni dei diversi clan mandaloriani che vedremo in The Mandalorian 3. Aspetto importante per la Sackhoff, passata dall’interpretare vocalmente Bo-Katan nelle serie animate al live action:

La sua crescita, per me, è stata la parte più importante dell’interpretale. Se guardate da dove è partito il personaggio e la guardate ora, nel finale di questa stagione, è come se si concludesse un arco narrativo. Ma per ora non posso dire altro, a parte che vedrete un sacco di mandaloriani. È evidente dal trailer, e sappiamo che questi clan hanno diversi ideologie, e contrasti in tal senso sono destinati a scoppiare

