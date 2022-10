Il conto alla rovescia per Lucca Comics and Games 2022 è quasi giunto al termine e le giornate lucchesi in arrivo si fanno sempre più dense di novità e attività pensate per tutti gli appassionati. Oltre a quelle già precedentemente annunciate, Prime Video ritorna a Lucca Comics and Games portando con sé un panel speciale dedicato a Gli Anelli del Potere. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo!

A Lucca Comics and Games 2022 arrivano i protagonisti de Gli Anelli del Potere

Tra gli ospiti speciali presenti quest’anno a Lucca Comics and Games 2022 ci saranno i membri del cast della serie TV prequel de Il Signore degli Anelli, Gli Anelli del Potere: Cynthia Addai-Robinson, Ismael Cruz Cordova e Sophia Nomvete. Il panel dedicato, previsto per domenica 30 ottobre alle ore 11:00 presso il Teatro del Giglio, sarà moderato dal direttore di Lucca Comics and Games, Emanuele Vietina.

Siete pronti a prendere parte a questo importante scambio culturale che porterà alla luce divertenti aneddoti sul dietro le quinte della prima stagione della serie TV de Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere?

Tuttavia le sorprese non finiscono qui! Infatti, Prime Video delizierà i fan con Piazza Prime Video offrendo una nuova esperienza immersiva multi-titolo ispirata a The Boys e Inverso – The Peripheral.

La serie evento

l Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere si è rivelata si dal suo debutto un successo mondiale. La prima stagione ha raggiunto più di 25 milioni di spettatori nel mondo nel suo primo giorno, battendo di fatto tutti i record precedenti e divenendo il più grande debutto nella storia di Prime Video.

La serie è guidata dagli showrunner ed executive producer J.D. Payne e Patrick McKay. A loro si uniscono gli executive producer Lindsey Weber, Callum Greene, J.A. Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond e Sharon Tal Yguado, e i produttori Ron Ames e Christopher Newman. Wayne Che Yip è co-executive producer e regista con J.A. Bayona e Charlotte Brändström.