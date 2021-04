Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor aggiorna i fan sull’inizio delle riprese

Dopo una nuova trilogia alquanto controversa, l’universo narrativo di Star Wars si sta espandendo sul piccolo schermo grazie alle produzioni originali targate Disney Plus. Tra le serie più attese vi è senza di dubbio Obi-Wan Kenobi, che vedrà Ewan McGregor ritornare nei panni del grande maestro Jedi.

In un’intervista esclusiva ai microfoni di The Hollywood Reporter, l’attore ha spiegato che le riprese non sono ancora iniziate, ma ha già eseguito degli screen test con la regista Deborah Chow, elogiando il suo lavoro. Ewan ha anche stuzzicato i fan sulla possibile presenza di un giovane Luke Skywalker.

Considerando il fatto che la serie sarà ambientata dieci anni dopo il finale di Episodio III, c’è tutto lo spazio e il tempo per un’apparizione di Luke. In Obi-Wan-Kenobi farà il suo ritorno anche Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker/Darth Vader. I due verranno quindi nuovamente alle mani in quello che è stato definito il “rematch del secolo”.

Ewan ha poi spiegato di come il progetto fosse in lavorazione da anni, ma per tutto questo tempo ha dovuto negare il suo coinvolgimento prima dell’annuncio ufficiale avvenuto nel 2019. Inizialmente Lucasfilm aveva pensato ad uno stand-alone cinematografico, ma dopo il flop di Solo: A Star Wars Story si è deciso di puntare sullo streaming.

La serie utilizzerà la tecnologia StageCraft di The Mandalorian, che permette di creare degli spazi virtuali realistici. In questo modo l’approccio alle riprese sarà molto più realistico a differenza del green screen utilizzato in abbondanza nella trilogia prequel e di cui Ewan non era stato un grande fan.

Sempre nell’intervista, l’attore ha infatti affermato di come dopo tre mesi di riprese fosse difficile immergersi totalmente nell’atmosfera a causa del ricorso alla CGI e della mancanza di un ambiente di contorno.

In ogni caso è riuscito ugualmente a portare sul grande schermo un’interpretazione storica del personaggio, portato alla ribalta da Sir Alec Guiness nella trilogia originale. Ewan ne studiò a fondo la mimica e la recitazione per avvicinarsi al meglio al vecchio Ben.

