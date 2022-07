Marvel continua a sfornare annunci “come se non ci fosse un domani” al San Diego Comic-Con 2022. Gli studi hanno rivelato la finestra di uscita della serie TV Echo, in arrivo prossimamente su Disney Plus. La serie vede protagonista l’attrice Alaqua Cox nei panni di Echo/Maya Lopez, presentata per la prima volta nel MCU in Occhio di Falco come nemica di Clint Barton (Jeremy Renner ) e Kate Bishop (Hailee Steinfeld).

La prima immagine ufficiale di Echo

L’uscita di Echo su Disney Plus

Echo, scritta e prodotta da Etan Cohen ed Emily Cohen, è incentrata su Maya Lopez (Alaqua Cox), una supereroina nativa americana sorda che ha il talento di imitare lo stile di combattimento di qualsiasi avversario. La serie vede la protagonista tornare nella sua città natale e ricongiungersi con la sua famiglia, la comunità e le sue radici. Ricordiamo che Alaqua Cox interpreta il secondo personaggio sordo del MCU, dopo l’introduzione di Makkari (Lauren Ridloff) nel film diretto da Chloe Zhao, Eternals. Ora passiamo alla notizia più interessante: quando vedremo la serie Marvel approderà sul servizio di streaming? La finestra di uscita è fissata per l’estate del 2023.

Non abbiamo dettagli approfonditi sulla trama di Echo, ma sappiamo che la produzione presenterà il ritorno di due attesi personaggi: Wilson Fisk / Kingpin (Vincent D’Onofrio) e Matt Murdock / Daredevil (Charlie Cox). Quest’ultimo, lo ricordiamo, presterà la voce al suo amato Daredevil nella serie animata Spider-Man: Freshman Year e apparirà anche in She-Hulk: Attorney at Law, come anticipato dal trailer rilasciato al SDCC. I Marvel Studios, tra l’altro, hanno confermato che pure Echo, oltre allo spin-off di WandaVision su Agatha Harkness, farà parte della Fase 5 del MCU, che inizierà con Ant-Man and the Wasp: Quantumania nel febbraio 2023.

Nel cast sono presenti anche Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Cody Lightning, Graham Greene e Devery Jacobs, i cui ruoli sono ancora sconosciuti. Non solo: la serie vedrà il ritorno di Zahn McClarnon nel ruolo di William Lopez, che potrebbe apparire in flashback legati al passato di Maya. Se volete iniziare a conoscere il mondo dei fumetti a lei dedicato, su Amazon potete trovare qualche volume riguardante la storia del personaggio.