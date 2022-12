Lucasfilm ha diffuso su Disney+ un nuovo, adrenalinico trailer della seconda stagione di Star Wars: The Bad Batch, serie animata incentrata sul gruppo di cloni sperimentali d’elite della Bad Batch, introdotti in The Clone Wars. Il video anticipa il ritorno di grandi personaggi amati dai fan come il capitano Rex e l’Imperatore Palpatine, doppiato sempre da Ian McDiarmid, e un’aggiunta più recente al canone di Star Wars: il padawan Wookiee Gungi.

L’emozionante trailer della seconda stagione di Star Wars: The Bad Batch

Quando la nuova stagione avrà inizio saranno passati diversi mesi di Kamino e la Bad Batch dovrà continuare il suo viaggio attraverso l’Impero facendo i conti con la caduta della Repubblica. Incroceranno amici e nemici, sia nuovi sia familiari, mentre affrontano una serie di emozionanti missioni mercenarie che li porteranno in luoghi inaspettati e pericolosi. La seconda stagione di The Bad Batch, composta da 16 episodi, arriverà in esclusiva su Disney+ a partire dal 4 gennaio.

Quando l’Imperatore Palpatine eseguì l’Ordine 66, la Bad Batch fu l’unica unità di cloni a non cadere sotto il suo controllo mentale. Il rinnovo di The Bad Batch era stato annunciato lo scorso agosto a seguito del grande successo di critica e pubblico. Tra i produttori esecutivi figurano Dave Filoni, Athena Portillo, Brad Rau e Jennifer Corbett.

In Star Wars: The Bad Batch Dee Bradley Baker presta la voce alla squadra di cloni d’elite mentre Michelle Ang a Omega, che nel trailer appare visibilmente più anziana. Nella serie non sono mancati anche alcuni graditi ritorni dei personaggi preferiti dai fan come Ming-Na Wen che ha doppiato Fennec Shand, apparsa in live action in The Mandalorian e in The Book of Boba Fett. Vi ricordiamo che tutte le serie animate di Star Wars uscite fino ad ora, tra cui anche The Clone Wars, sono disponibili su Disney+.

