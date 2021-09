Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement Parte 2, la data di uscita su Netflix

La seconda parte della quarta stagione di The Seven Deadly Sins, The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement (Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan) arriva finalmente su Netflix a partire da 23 settembre 2021.

A dare l’annuncio lo stesso Netflix, attraverso un video pubblicato sul suo canale YouTube, nel quale annuncia tutti gli anime che trasmetterà questo mese.

A proposito di The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement

The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement è la stagione conclusiva dell’anime di The Seven Deadly Sins, adattamento dell’omonimo manga di Nakaba Suzuki. In Giappone è andata in onda dal 13 gennaio al 23 giugno 2021 per un totale di 24 episodi.

Netflix descrive così la stagione:

Mentre Meliodas assorbe i Comandamenti per diventare Re dei demoni e proteggere Elizabeth, Ban vaga nel purgatorio per salvare l’anima del suo capitano.

Gli studi DEEN e Marvy Jack hanno realizzato la quarta stagione con lo stesso staff che ha curato la stagione precedente The Seven Deadly Sins: Imperial Wrath of the Gods. Susumu Nishizawa è il direttore della serie, Rintarō Ikeda è lo sceneggiatore, Hiroyuki Sawano, Kohta Yamamoto e Takafumi Wada sono i compositori di musica, Rie Nishino è il character designer e Chikako Yokota è il direttore del suono.

Qui sotto il video con tutte le novità di settembre:

The Seven Deadly Sins: tra anime e manga

Le prime due stagioni dell’adattamento anime intitolate The Seven Deadly Sins e The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments, sono state prodotte dalla A-1 Pictures e andate in onda da ottobre 2014 a giugno 2018 per un totale di 48 episodi. Durante questo periodo sono stati anche pubblicati 3 episodi di animazione video originale (OVA) e 4 episodi speciali. La terza stagione dell’anime, The Seven Deadly Sins: Imperial Wrath of the Gods, è stata presentata in anteprima il 9 ottobre 2019 ed è composta da 24 episodi animati da Studio DEEN in collaborazione con Marvy Jack, ritornati poi per occuparsi dell’animazione della quarta e ultima stagione, The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement.

Il 2 luglio 2021 in Giappone, è uscito il film The Seven Deadly Sins: Cursed By Light (Nanatsu no Taizai: Hikari ni Norowareshi Mono-tachi), ambientato dopo gli eventi di The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement. In Italia arriverà su Netflix il 1 ottobre 2021.

Per quanto riguarda il manga The Seven Deadly Sins – Nanatsu no taizai (I sette peccati capitali) è scritto e disegnato da Nakaba Suzuki, serializzato sul Weekly Shōnen Magazine di Kōdansha dal 10 ottobre 2012 e concluso con il numero 41 lo scorso maggio. In Italia la serie è pubblicata dalla Star Comics insieme al prequel Original sin. The seven deadly sins che racconta la nascita dei Seven Deadly Sins e che potete ordinare da Amazon!

Vi ricordiamo che ora in streaming su Netflix ci sono: Edens Zero, The Witcher: Nightmare of the Wolf, Words Bubble Up Like Soda Pop, Fate/stay night: Heaven’s Feel – I. presage flower e il reboot di Shaman King.