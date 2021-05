Super Dragon Ball Heroes: in arrivo il Super Saiyan Rosé 2

Dapprima apparso all’interno di Dragon Ball Super e sconfitto dal potere della divinità Zeno, il Super Saiyan Rosé di Black Goku (lo possiamo scoprire nell’edizione italiana del Volume 4) ritornerà col secondo livello all’interno della versione videogame arcade di Super Dragon Ball Heroes, presumibilmente in occasione della Big Bang Mission numero 9.

Di conseguenza, la trasformazione Saiyan farà parte dell’adattamento in anime promozionale della serie omonima dal momento che negli ultimi episodi dell’arco narrativo Space Time War si è palesato un personaggio mascherato rivelatosi essere, appunto, Black Goku.

È emersa online, sempre per la versione arcade, un teaser in video che mostra Black Goku parzialmente mascherato mentre sfodera il suo potere per raggiungere il Super Saiyan Rosè 2.

Possiamo guardare di seguito il teaser diffuso su Twitter @DBSChronicles:

https://twitter.com/DBSChronicles/status/1391947072593485828

Ricordiamo che la serie anime promozionale ha trasmesso il 9 maggio l’episodio 14 (raggiungibile qui sottotitolato) della seconda stagiona animata, Big Bang Mission. Esso ha segnato il 33° appuntamento da quando l’anime promozionale ha avuto inizio, considerando i precedenti archi narrativi. Trovate la prima stagione di Super Dragon Ball Heroes doppiata in italiano dai fan in questo nostro articolo.