The Elder Scrolls diventerà una serie TV su Netflix

Lo scorso luglio Bethesda Softworks ha rivelato la sua collaborazione con Amazon per produrre una serie TV basata su Fallout, ma sembra che non sarà l’unico franchise a ricevere un adattamento televisivo, dato che secondo l’insider e scrittore per CNBC Daniel Richtman (che già in passato si è rivelato attendibile) la software house starebbe programmando anche una serie su The Elder Scrolls, ma in questo caso su Netflix.

La serie è ben conosciuta dai fan da molti anni, anche se ha sicuramente ricevuto una diffusione esponenziale con l’uscita del quinto capitolo: The Elder Scrolls V: Skyrim. Successivamente il suo mondo si è aperto come mai prima con The Elder Scrolls Online, che recentemente ha ricevuto l’espansione Markarth, e sebbene non vanti il seguito di colleghi MMORPG come Final Fantasy XIV, mantiene un più che degno seguito di fan.

È senza dubbio una serie ricca di lore e avvenimenti importanti che hanno segnato la sua storia, quindi potrebbe prestarsi molto bene per un adattamento di questo tipo; magari anche in vista dell’enigmatico The Elder Scrolls VI (nonostante Bethesda abbia messo le mani avanti per i suoi tempi di uscita).

Dopo Castlevania e The Witcher, e le già annunciate serie su Resident Evil e Assassin’s Creed, sembra che il trend di portare le avventure videoludiche sui canali di streaming non accenni a fermarsi. Staremo a vedere se davvero Bethesda intende affidarsi a due piattaforme diverse per quelle che sono sicuramente tra le sue IP più storiche e importanti.

Alcune indiscrezioni parlerebbero inoltre di un budget di ben 150 milioni di dollari che Netflix sarebbe disposta a investire per la prima stagione; per completezza di prospettiva bisogna considerare che per la serie di The Witcher sono stati messi a disposizione circa 80 milioni. Ovviamente tutto ciò è solo frutto di rumor che andrebbero presi con le proverbiali pinze, niente è stato dichiarato pubblicamente né da Bethesda né da Netflix, quindi rimaniamo in attesa di un eventuale annuncio.