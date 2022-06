Continua a essere sempre più fitta l’agenda di impegni cinematografici di Millie Bobby Brown, star indiscussa della serie Netflix Stranger Things. Il nuovo film dei fratelli Russo, intitolato The Electric State, avrà infatti la giovane attrice nei panni della protagonista.

Basato sul romanzo illustrato del 2018 di Simon Stålenhag, il film segue le avventure di un’adolescente in fuga che, insieme al suo compagno robotico, intraprende un viaggio attraverso una versione alternativa e fatiscente degli Stati Uniti del 1997 in cerca del fratello più giovane, scomparso da tempo. Alla meravigliosa società consumistica e high-tech de Lo Stato Elettrico si contrappone il continuo deterioramento del Paese, mentre i protagonisti proseguono il loro viaggio.

La sceneggiatura del film è stata adattata dai co-sceneggiatori di The Gray Man Christopher Markus e Stephen McFeely, che in precedenza hanno lavorato con i fratelli Russo nei Marvel Studios. Le riprese di The Electric State dovrebbero iniziare a ottobre ad Atlanta.

Millie Bobby Brown will star in The Electric State, a sci-fi movie directed by The @Russo_Brothers.

Set in a retro-futuristic past, it follows an orphaned teen (Brown) as she traverses the American West with a robot and an eccentric drifter in search of her younger brother. pic.twitter.com/A9mqvGowax

— Netflix (@netflix) June 28, 2022