William Gibson, autore best-seller del New York Times, ha ufficialmente rivelato il trailer della nuova serie drama fantascientifica targata Prime Video, sul proprio profilo twitter (seguito anche da alcuni membri a comporne il cast): INVERSO – The Peripheral (tratta dal romanzo visionario del suddetto autore). Basandoci su queste prime immagini è facile tastarne un certo gusto familiare, pronto a ricollegarsi a prodotti quali Westworld (acquistabile in blu-ray 4k su Amazon Prime) o addirittura Ready Player One. Il trailer stesso sottolinea che il progetto è stato prodotto dagli stessi autori della serie suddetta, ed è impossibile non leggerne, già da qui, un sotto-testo simile. Lo stile generale sembra sposarsi con una identità oscura, partendo da un mondo che sembra estremamente simile al nostro per poi discostarsene del tutto.

INVERSO - The Peripheral

Il trailer di INVERSO – The Peripheral, drama fantascientifico oscuro dagli autori di Westworld

Al centro di INVERSO – The Peripheral torciano un cast composto da nomi noti nel settore: Chloë Grace Moretz (Kick-Ass), Jack Reynor (Midsommar), Gary Carr (The Deuce), Eli Goree (One Night in Miami), Louis Herthum (Westworld), JJ Feild (TURN: Washington’s Spies), T’Nia Miller (The Haunting of Bly Manor), Charlotte Riley (Peaky Blinders), Alexandra Billings (The Conners), Adelind Horan (The Deuce), Alex Hernandez (UnReal), Katie Leung (Chimerica), Julian Moore-Cook (Peaky Blinders), Melinda Page Hamilton (Messiah), Chris Coy (The Deuce) e Austin Rising (Alt).

La storia alla base della serie tv si ambienta in una America proiettata in un futuro piuttosto distante dal nostro, centralizzandosi sulla figura di Flynne Fisher, una ragazza presentataci in una situazione parecchio delicata con la propria famiglia, tormentata quindi da alcune problematiche relazionali e personali. Flynne è intelligente, forse anche troppo per il contesto in cui la conosciamo, e gli altri intorno a lei se ne rendono conto. La sua situazione sociale, però, parrebbe non darle troppe alternative per un futuro segnato fin dal principio. Questo fino a che non s’interfaccerà con qualcosa che la proietterà altrove, giocando con lei, con la sua coscienza, con il suo presente e con la sua percezione del reale stessa.

Il primo episodio sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in più di 240 Paesi a partire dal 21 ottobre, con gli episodi successivi disponibili ogni venerdì fino al 9 dicembre 2022. La produzione di INVERSO – The Peripheral è stata guidata Amazon Studios e Warner Bros Television in collaborazione con Kilter Films di Lisa Joy e Jonathan Nolan ed è basata sull’omonimo romanzo best-seller di William Gibson.