3 offerte da non perdere su portatili ASUS con GeForce RTX Serie 40

Il Black Friday 2023 è ormai dietro l'angolo: se il vostro obiettivo durante queste giornate promozionali è quello di acquistare un notebook da gaming dotato di una scheda video della serie GeForce RTX Serie 40, la più potente e performante sul mercato, siete nel posto giusto.

Prima di addentrarci nei prodotti specifici, vale la pena ricordare quali sono i principali vantaggi di una scheda GeForce RTX serie 40: oltre ovviamente alle prestazioni di alto livello, le GPU NVIDIA di ultima generazione offrono pieno supporto a ray tracing e DLSS 3.5 con Frame Generation e Ray Reconstruction, due tecnologie che permettono di giocare sopra i 60 FPS senza rinunciare alla qualità grafica.

Se non ricordate di preciso di cosa si tratti, non preoccupatevi, ci pensiamo noi a rinfrescarvi la memoria. Il ray tracing si occupa di migliorare la resa visiva simulando i percorsi dei raggi di luce e creando effetti di illuminazione, riflessi e ombre realistici, molto più precisi e dettagliati di quelli che si ottengono con tecniche classiche, migliorando moltissimo l'immersività. Il ray tracing è pesante da gestire per la scheda grafica, motivo per cui NVIDIA ha sviluppato anche il DLSS, un algoritmo su upscaling che, sfruttando una rete neurale, alleggerisce il carico di lavoro e assicura prestazioni superiori. Frame Generation e Ray Reconstruction sono le ultime novità di questa tecnologia, in grado rispettivamente di aumentare il framerate e migliorare ulteriormente la qualità del ray tracing, riducendo al tempo stesso il suo impatto sulle prestazioni, in modo da non peggiorare l'esperienza di gioco.

In questo articolo vi proporremo 3 portatili ASUS perfetti per giocare anche ai titoli più recenti con risoluzione e prestazioni a dir poco eccellenti. La bella notizia? Tutti e tre sono in super sconto grazie al Black Friday, per cui, a prescindere da quale sceglierete, fino al 27 novembre potrete risparmiare centinaia di euro.

3 offerte da non perdere su portatili ASUS con GeForce RTX Serie 40

ROG Zerphyrus G16 NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 | 1.799,00€ (2.499,00€)

L'ASUS ROG Zephyrus G16 è l'ideale per gli appassionati di gaming che non vogliono rinunciare alle prestazioni, anche in movimento. Grazie al suo potente processore Intel Core 12ma gen i7-12700H, abbinato alla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB GDDR6, offre un'esperienza di gioco fluida e coinvolgente, anche con i titoli più esigenti. Inoltre, il suo schermo QHD da 16" e la batteria da 90 Wh lo rendono un eccellente compagno per lunghe sessioni di gioco o lavoro lontano dalla presa di corrente. Questo notebook è perfetto anche per professionisti della grafica e del video, grazie alla copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3 e al supporto Dolby Vision HDR. Infine, è dotato del sistema Intelligent Cooling di ROG per mantenerlo fresco durante l'uso intensivo e supporta persino la ricarica USB Type-C fino a 100 W.

ASUS TUF Gaming F15 NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 | 1.199,00€ (1.049,00€)

Il notebook ASUS TUF Gaming F15 è un device ideale per gli amanti del gaming che cercano un'esperienza di gioco fluida, realistica e coinvolgente. La scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 e il pannello fino a 144Hz assicurano un gameplay senza lag o stuttering, per partite intense e senza interruzioni. Grazie al processore Intel Core i7-12700H di 12esima generazione e alle sue prestazioni elevate, questo notebook è raccomandato non solo ai gamer, ma anche a chi necessita di un dispositivo per lavorare con software di alto livello, come quelli per la creazione di contenuti multimediali. È equipaggiato, infatti, con un display Antiglare, 16GB di RAM e un SSD PCIE da 512GB per uno storage veloce e sicuro. La ciliegina sulla torta? La tastiera retroilluminata RGB.

ROG Strix SCAR 17 NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 | 3.349,00€ (2.549,00€)

L'ASUS ROG Strix Scar 17 è un vero e proprio tesoro per i gamer accaniti e per gli esperti di tecnologia che sono in cerca del massimo delle prestazioni. La potenza fornita dal processore AMD Ryzen 9 7945HX combinata con i massicci 32GB di RAM promette performance di alto livello in gaming e in editing video. Grazie alla scheda grafica RTX 4080, potrete godervi tutti i giochi più recenti con le impostazioni grafiche al massimo, ammirando immagini dettagliate e realistiche. Se siete professionisti che lavorano con applicazioni grafiche pesanti o un videogiocatore che aspira a sessioni di gioco senza interruzioni, l'ASUS ROG Strix Scar 17 è definitivamente il laptop che fa al caso vostro. Il notebook presenta, infatti, un impressionante display da 17,3" WQHD IPS, ideale per offrirvi immagini nitide e colori realistici. La memorizzazione dei dati non sarà poi un problema dato che viene fornito con un SSD da 1TB, che consente avvii rapidi e tempi di caricamento ridotti.

