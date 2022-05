Al Display Week 2022, un evento dedicato alla mostra in anteprima di monitor, i colleghi di ComputerBase hanno notato due nuovi pannelli da 480Hz, 1080p e tempo di risposta da 1ms prodotti dalla taiwanese AUO. Le due soluzioni includono un modello per desktop da 24 pollici e uno destinato ai portatili da gaming da 16 pollici. AU Optronics Corp. è un’azienda relativamente giovane, nata nel 2001 dalla fusione di Unipac Optoelectronics Corporation e Acer Display Technology Inc. e specializzata nella produzione di display di vario tipo.

I due schermi sono realizzati con tecnologia TN (Twisted Nematic), una tecnica che permette di ottenere tempi di risposta rapidissimi e frequenze di aggiornamento elevate, attraverso una differente polarizzazione dei cristalli liquidi. Ciò rende questo tipo di prodotti particolarmente adatti al gaming, ma meno indicati per gli ambiti professionali, come la grafica o la produzione di contenuti. La tipologia dei monitor presentati da AUO è tuttavia caduta in disuso negli ultimi tempi, per via della maggior diffusione dei pannelli IPS e OLED, in grado di offrire una qualità e degli angoli di visuale generalmente migliori.

Il monitor da 24 pollici e 480Hz di AUO

I due modelli sono ovviamente rivolti a giocatori bisognosi delle più alte frequenze di aggiornamento, nonché tempi di risposta fulminei per competere al meglio in titoli in prima persona come Counter Strike: Global Offensive e altri giochi che caratterizzano gli eventi eSport. AUO non ha rivelato alcuna data di rilascio per i suoi nuovi pannelli, ma l’anteprima mostrata all’evento ci dice che questa potrebbe non essere lontana. Non sono però da escludere, visto anche il periodo storico, ritardi dovuti agli attuali problemi che colpiscono le catene di approvvigionamento mondiali.

L’azienda ha anche presentato altri prodotti visibili nel video dimostrativo, tra cui dei monitor AmLED (Mini-LED adattivo) pensati sia per giocatori che per professionisti, oltre a soluzioni per portatili con webcam integrate in-display senza bordi o notch, pannelli per tablet in grado di funzionare senza retroilluminazione ed altro.