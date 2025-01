85% di sconto su cloud storage a vita! Risparmia per sempre con Internxt

Se state cercando una soluzione di cloud storage affidabile, sicura e conveniente, Internxt ha l'offerta giusta fino al 31 gennaio. Dopo aver invogliato gli utenti con la possibilità di vincere 10TB gratuiti, ora offre uno sconto dell’85% su piani di cloud storage a vita! Dimenticate i fastidiosi pagamenti mensili o annuali degli abbonamenti tradizionali. Con Internxt, avete l'opportunità di ottenere uno spazio di archiviazione digitale che dura per sempre, senza pensieri e a un prezzo incredibilmente vantaggioso.

Vedi offerte su Internxt

Cloud storage di Internxt, perché approfittarne?

L’offerta di Internxt parte da 2TB di spazio di archiviazione a soli 135€ invece di 900€, con opzioni disponibili fino a 10TB per chi ha bisogno di maggiore capacità. Indipendentemente dalla quantità di spazio che sceglierete, potrete beneficiare di una serie di funzionalità premium incluse nel prezzo. La condivisione crittografata di file e cartelle garantisce la massima sicurezza per i dati, mentre la possibilità di caricare file fino a 20GB e accedere da qualsiasi dispositivo offre una flessibilità senza pari.

Internxt mette la sicurezza al centro del suo servizio, grazie all'autenticazione a due fattori (2FA) e alla condivisione protetta da password. Che vogliate archiviare documenti sensibili o ricordi preziosi, potete contare su un livello di protezione superiore. Inoltre, il supporto premium per i clienti assicura assistenza tempestiva e dedicata per qualsiasi esigenza, rendendo l'esperienza ancora più soddisfacente e priva di preoccupazioni.

Internxt non offre solo convenienza e sicurezza, ma anche tranquillità: tutti i piani sono coperti da una garanzia di rimborso di 30 giorni. Questo significa che potete provare il servizio senza rischi, avendo la possibilità di cambiare idea se non dovesse soddisfarvi. Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria occasione per risparmiare e mettere al sicuro i vostri dati per sempre. Passate a Internxt oggi stesso e approfittate dell’85% di sconto su uno dei migliori cloud storage a vita.

Vedi offerte su Internxt