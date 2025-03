AliExpress festeggia, tu risparmi: hardware top a prezzi bassissimi

Come già annunciato in precedenza, AliExpress compie 15 anni e celebra questo traguardo con offerte imperdibili su una vasta gamma di prodotti, compreso l’hardware di alto livello. Se siete alla ricerca di una nuova CPU o di una scheda video per aggiornare il PC, questo è il momento giusto per approfittare degli sconti. Non si tratta solo di prodotti di marche sconosciute: tra le offerte troviamo anche processori come il Ryzen 7700 e il 9700X, oltre a GPU di generazioni recenti. Grazie ai coupon disponibili, è possibile abbassare ulteriormente il prezzo di acquisto e ottenere componenti hardware di qualità al miglior prezzo del web.

Offerte hardware Aliexpress, perché approfittarne?

Per un pubblico a cui piace l'hardware, l’attrattiva principale di queste offerte è la possibilità di acquistare processori e schede video a prezzi competitivi. Se cercate una CPU performante per il vostro setup, AliExpress mette a disposizione modelli come i Ryzen 7700 e 9700X, che garantiscono prestazioni elevate sia in ambito gaming che produttivo. Anche per le GPU ci sono ottime occasioni, soprattutto se si prendono in considerazione modelli di qualche anno fa. Le schede video più recenti potrebbero essere difficili da trovare a causa della disponibilità limitata, ma con un po’ di ricerca è possibile fare ottimi affari, specialmente sfruttando i coupon di sconto messi a disposizione dal portale.

Per rendere queste offerte ancora più convenienti, AliExpress ha messo a disposizione proprio una serie di coupon che permettono di risparmiare cifre interessanti su acquisti di importi variabili. Ad esempio, con il codice ITAS2 si ottengono 2€ di sconto su una spesa minima di 19€, mentre con ITAS20 si risparmiano 20€ su un acquisto di almeno 139€. Chi ha intenzione di investire in un hardware più costoso può utilizzare coupon come ITAS40 (40€ di sconto su 239€) o ITAS70 (70€ di sconto su un ordine minimo di 469€).

Grazie a questi sconti, è possibile trovare componenti di ottima qualità a prezzi difficilmente battibili. Oltre alle CPU e alle GPU, AliExpress offre anche altri componenti hardware come SSD, RAM e schede madri a prezzi molto competitivi. L’importante è valutare attentamente la scheda del venditore, le recensioni degli utenti e la disponibilità dei prodotti, per assicurarsi di fare l’acquisto migliore. Combinando un’attenta ricerca con l’utilizzo dei coupon, il risparmio può essere davvero notevole.

Se avete intenzione di aggiornare il PC o assemblarne uno nuovo, questa potrebbe essere l’occasione giusta per farlo per risparmiare su alcuni componenti fondamentali. Le offerte per il 15° anniversario di AliExpress non dureranno per sempre, quindi conviene approfittarne il prima possibile. Consultate la lista personalizzata dei prodotti in offerta, scegliete l’hardware che fa per voi e applicate i coupon per ottenere il massimo risparmio.

