Se cercate un alimentatore affidabile per il vostro PC, CPS propone su Amazon il suo modulo da 650W certificato 80 Plus Gold e compatibile con le specifiche ATX 3.1 e PCIe 5.1. Grazie a uno sconto del 5%, potete acquistarlo a 56,70€ invece di 59,68€. Il design completamente modulare con cavi ultra flessibili facilita la gestione dei collegamenti, mentre i condensatori giapponesi garantiscono stabilità duratura. Include 5 anni di garanzia.

Alimentatore modulare 650W, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo alimentatore CPS da 650W certificato 80 Plus Gold rappresenta la scelta ideale per chi sta assemblando o aggiornando un PC gaming di fascia media o una workstation performante. È particolarmente consigliato agli appassionati che vogliono essere pronti per le GPU di ultima generazione grazie al connettore nativo PCIe 5.1 12V-2×6 conforme alle specifiche ATX 3.1, senza dover ricorrere ad adattatori che potrebbero compromettere stabilità e sicurezza. Con i suoi condensatori giapponesi a 105°C e la garanzia di 5 anni, soddisfa perfettamente le esigenze di chi cerca affidabilità a lungo termine e stabilità anche durante sessioni intensive di gaming o rendering.

Il design completamente modulare con cavi ultra flessibili vi permetterà di mantenere ordine all'interno del case, migliorando il flusso d'aria e l'estetica complessiva del sistema: un vantaggio fondamentale per chi ama curare ogni dettaglio della propria build. L'efficienza energetica fino al 92% non solo ridurrà i costi in bolletta, ma contribuirà a mantenere temperature più basse all'interno del PC, mentre il sistema di raffreddamento intelligente garantisce silenziosità durante l'uso quotidiano e potenza di raffreddamento quando necessario. A questo prezzo scontato, rappresenta un investimento intelligente per chi desidera un alimentatore affidabile e versatile senza compromessi sulla qualità.

