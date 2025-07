Siete all’estero e vi manca la possibilità di guardare i vostri programmi italiani preferiti su RaiPlay o altre piattaforme nazionali? Non siete soli: molti connazionali che vivono fuori dall’Italia o che viaggiano spesso si trovano nella stessa situazione. I contenuti digitali italiani, infatti, sono spesso soggetti a restrizioni geografiche che ne impediscono la visione al di fuori dei confini nazionali. Questo significa che, anche avendo un abbonamento o un account regolarmente registrato, non sempre è possibile accedere liberamente a ciò che si desidera guardare. Fortunatamente, esiste una soluzione efficace, alla portata di tutti e rispettosa della privacy: TunnelBear VPN.

Vedi offerta su TunnelBear

TunnelBear VPN, chi dovrebbe abbonarsi?

TunnelBear VPN è uno strumento semplice e potente che vi permette di cambiare virtualmente la vostra posizione geografica, facendovi apparire come se foste connessi dall’Italia, anche se vi trovate a migliaia di chilometri di distanza. Una volta attivata, la VPN vi consente di accedere senza problemi a servizi come RaiPlay, Mediaset Infinity, Now TV e molte altre piattaforme italiane. Il tutto avviene in maniera sicura e privata, proteggendo i vostri dati da eventuali minacce online e garantendo una connessione stabile e veloce. Non è necessario avere competenze tecniche: l’app di TunnelBear è facile da installare e da usare, sia su computer che su dispositivi mobili.

Un altro punto di forza di TunnelBear è la sua convenienza economica. In questo periodo, è possibile attivare un abbonamento annuale o biennale con uno sconto del 58%, pagando soltanto 4,17 dollari al mese. Si tratta di un prezzo davvero accessibile, soprattutto considerando i benefici che offre: oltre all’accesso illimitato ai contenuti italiani, avrete anche una navigazione più sicura, senza pubblicità invasive o rischi legati al Wi-Fi pubblico. È un piccolo investimento che può migliorare la vostra esperienza digitale all’estero, riportando nella vostra routine quotidiana un pezzo d’Italia.

In conclusione, se vi trovate all’estero e desiderate continuare a seguire i programmi, le serie e gli eventi trasmessi in Italia, TunnelBear rappresenta una delle migliori VPN. Facile da usare, sicura e ora anche estremamente conveniente, questa VPN vi permette di restare connessi con le vostre abitudini e i vostri affetti, ovunque vi troviate. Non lasciate che i confini digitali vi separino da ciò che amate: con TunnelBear, l’Italia è sempre a portata di click.

