AMD, in Cina un lotto di Ryzen 5 3600 è stato inviato nella confezione sbagliata

Stando ad un recente messaggio condiviso su Facebook dal sito cinese HKEPC, in Cina AMD ha inviato alcune CPU Ryzen 5 3600 in confezioni pensate per processori di fascia più bassa. Infatti, un Ryzen 5 3600 recentemente ordinato dal sito è arrivato all’interno della scatola di un Ryzen 3 3200G. AMD aveva messo un sigillo adesivo sulla confezione indicando che il prodotto all’interno era effettivamente un Ryzen 5 3600, ma tutto il resto faceva riferimento al meno potente Ryzen 3 3200G.

Un recente articolo pubblicato dai colleghi di Hardware Times ha affermato che il problema ha interessato un intero lotto di CPU Ryzen 5 3600 destinate ai clienti cinesi e sarebbe stato causato dalla decisione, da parte del team cinese di AMD, di utilizzare vecchi imballaggi al posto di aspettare l’arrivo di nuove scatole. Tuttavia, è del tutto possibile che la situazione sia il risultato di un semplice errore. Anche se le confezioni contenevano effettivamente i processori acquistati, dobbiamo immaginare che i clienti fossero piuttosto confusi ed è bene stare attenti quando si ordinano componenti online.

Continuando a parlare di AMD, quest’oggi vi abbiamo parlato anche delle prime informazioni inerenti alle CPU EPYC Milan in arrivo entro fine anno, le quali saranno equipaggiate con i nuovi core Zen 3 e realizzate con il processo produttivo a 7nm+. A quanto pare, tra i primi prodotti che saranno dotati di questi processori ci saranno, con molta probabilità, le nuove workstation Lenovo, come evidenziato da un leak che vi abbiamo riportato qualche giorno fa.

Passando dai server ai portatili, recentemente la CPU AMD Ryzen 7 Extreme Edition è stata elencata tra i componenti che faranno parte del laptop Lavie N15. L’APU dovrebbe far parte della famiglia Ryzen 4000U (nome in codice Renoir), quindi basata sulla medesima architettura Zen 2 per quanto riguarda la CPU e Vega per ciò che concerne la GPU. Purtroppo, al momento le differenze rispetto a Ryzen 7 4800U non sono ancora chiare, ma, stando ad alcune considerazioni, potrebbe avere un TDP diverso oppure integrare una GPU migliorata.