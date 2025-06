Se siete alla ricerca di una stampante 3D intelligente, veloce e multicolore, l'offerta attualmente disponibile su Amazon per la ANYCUBIC Kobra 3 rappresenta un'occasione da non perdere. Il prezzo scende a soli 229,99€, con uno sconto immediato di 100€ rispetto al listino ufficiale di 329,99€, grazie a un coupon attivabile direttamente sulla pagina del prodotto. Si tratta del minimo storico per questo modello, rendendolo particolarmente interessante per chi desidera avvicinarsi alla stampa 3D di nuova generazione senza compromessi.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 100€ durante il checkout

ANYCUBIC Kobra 3, chi dovrebbe acquistarla?

ANYCUBIC Kobra 3 è una stampante 3D FDM ad alta velocità, capace di raggiungere ben 600 mm/s in fase di stampa, con un'accelerazione massima di 20000 mm/s². La velocità consigliata di 300 mm/s garantisce una combinazione ottimale tra rapidità e precisione. A rendere il processo ancora più efficiente è il livellamento automatico, che elimina la necessità di interventi manuali per regolare l'altezza del piano.

Uno degli aspetti più innovativi della Kobra 3 è la stampa multicolore tramite il modulo Anycubic ACE Pro, che consente di utilizzare fino a 8 colori differenti in combinazione con l'hub Anycubic Color Engine, previsto in uscita entro il terzo trimestre dell'anno. Questo permette di creare oggetti complessi, ricchi di dettagli e personalizzazione cromatica.

Il controllo dell'estrusione del filamento è gestito da un algoritmo avanzato che assicura un'estrusione omogenea e precisa strato dopo strato. Non manca nemmeno un monitor AI integrato, con supporto a videocamera per monitorare in tempo reale il processo di stampa e prevenire errori come il classico "spaghetti monster". In caso di interruzione per mancanza di corrente o filamento, la stampa viene ripresa automaticamente.

Con un volume di stampa di 250x250x260 mm, Kobra 3 è perfetta per progetti di medie e grandi dimensioni. Il produttore offre inoltre 30 giorni di reso o sostituzione, un anno di garanzia (alcune parti coperte per 3-6 mesi) e supporto tecnico a vita.

Disponibile ora a un prezzo irripetibile, ANYCUBIC Kobra 3 è la scelta ideale per chi vuole portare la stampa 3D domestica a un livello superiore. Approfittate subito di questa promozione!