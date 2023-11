Apple Mac mini con chip M2 a soli 599€! AFFARE

Se state cercando un computer desktop super compatto e ultra potente, probabilmente starete pensando all'Apple Mac mini con chip M2. Ebbene, se stavate aspettando l'occasione giusta per acquistarlo non dovrete attendere il Black Friday, perché su Amazon lo trovate con un importante sconto del 18%.

Grazie a questa ottima offerta, infatti, potrete portarlo a casa a soli 599,00€ anziché 729,00€, con un risparmio per voi di quasi 130€. Per rendere l'acquisto più agevole, potrete anche dilazionare la spesa in 5 comode rate mensili da 119,80 € l'una, senza interessi. Basterà semplicemente selezionare il pagamento rateale dal menu a tendina nella pagina del prodotto.

Apple Mac mini con chip M2, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Mac Mini 2023 rappresenta la scelta ideale per coloro che cercano un computer potente, racchiuso in un formato compatto e pratico, perfetto per chi dispone di spazio limitato sulla scrivania. Il nuovo Chip M2 di Apple offre prestazioni veloci e fluide, rendendo questo Mini adatto al multitasking e a compiti impegnativi come l'editing video e il gaming. Grazie alla CPU 8 core e alla tecnologia Neural Engine 16 core, potrete sfruttare al massimo l'efficienza di questo dispositivo, che si traduce in un concentrato di potenza.

Inoltre, le numerose porte, tra cui due Thunderbolt 4, un'uscita HDMI, due USB-A e una presa Ethernet, consentono di collegare fino a due monitor, tastiere, mouse e tutte le periferiche necessarie per lavoro o divertimento. Questa versatilità lo rende quindi una scelta eccellente per chi cerca un computer adattabile a diverse esigenze.

Per quanto riguarda il prezzo, parliamo di un prodotto che tende ad avere improvvise impennate, e ciò accade piuttosto di frequente: basti pensare che solo agli inizi di novembre costava quasi 730€, per cui il prezzo proposto oggi da Amazon risulta particolarmente conveniente. Data la tendenza ad aumentare di prezzo nel giro di pochissimi giorni, vi consigliamo di acquistarlo prima che ciò accada.

Detto questo, vi rimandiamo alla , dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare di questa incredibile offerta. Non sappiamo per quanto tempo ancora la promozione sarà attiva, per cui vi invitiamo a fare i vostri acquisti il prima possibile.

