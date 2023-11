ASUS ROG Delta S, cuffie gaming ultraleggere scontate del 38%

Dopo una settimana di Black Friday, il periodo di sconti pre-natalizi termina oggi con il Cyber Monday, una giornata interamente dedicata ai prodotti tecnologici. In prima linea, ovviamente, c'è Amazon, che tra le offerte propone le cuffie da gaming ASUS ROG Delta S Animate, uno dei modelli cablati migliori sul mercato, a soli 187,40€ invece di 299,90€, per uno sconto del 38%!

ASUS ROG Delta S Animate, chi dovrebbe acquistarle?

Le ASUS ROG Delta S Animate rappresentano la scelta perfetta per gli appassionati di gaming che cercano un headset leggero e ad alte prestazioni. Le loro caratteristiche sono progettate per soddisfare una varietà di esigenze, offrendo una qualità audio eccezionale grazie alla tecnologia QUAD DAC ESS 9281 e MQA.

La loro caratteristica principale, che le rende uniche da qualsiasi altro modello sul mercato, è la presenza di un display nel lato del padiglione, che potrete personalizzare selezionando diversi disegni e animazioni. Inoltre, grazie ai padiglioni ergonomici con design a D potrete godere di un comfort duraturo anche durante le sessioni di gioco più lunghe. Inoltre, il microfono con tecnologia AI noise-canceling garantirà una comunicazione chiara durante le sessioni di gioco in team.

L'offerta attuale per le ASUS ROG Delta S Animate è altamente conveniente, considerando lo sconto significativo rispetto al prezzo di listino. Questo headset, compatibile con una vasta gamma di dispositivi, è particolarmente indicato per coloro che cercano un'esperienza audio coinvolgente e una comunicazione cristallina durante il gioco, mentre il display lo rende davvero unico. Non possiamo, dunque, non consigliarvelo!

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!