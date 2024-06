ASUS ROG Strix SCAR 17: notebook con RTX 4090 e Ryzen 9 in SUPER sconto!

Se siete alla ricerca di un notebook da gaming che soddisfi ogni vostra esigenza per gaming e non solo, e puntate a un top di gamma difficile da eguagliare, vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa offerta su Amazon. L'ASUS ROG Strix SCAR 17 G733PY, ora disponibile a 3699€, è un dispositivo senza compromessi in sconto di ben 100€, un risparmio non indifferente per portarsi a casa il notebook da gaming.

Notebook ASUS ROG Strix SCAR 17, chi dovrebbe acquistarlo?

L'ASUS ROG Strix SCAR 17 è il compagno perfetto per gli appassionati di gaming che desiderano vivere un'esperienza di gioco definitiva senza compromessi, qualunque sia il gioco con cui s'interfacciano. Grazie alle sue specifiche da urlo, il dispositivo permette infatti di giocare al massimo, che si tratti di titoli competitivi o di avventure narrative. Con il suo display QHD da 17,3 pollici e una frequenza di aggiornamento di 240Hz, è perfettamente attrezzato per garantire la massima fluidità, non dimenticando un tempo di risposta lampo di soli 3 ms.

All'interno troviamo il processore AMD Ryzen 9 7945HX, con 16 core e 32 thread, che gli permette di gestire parallelamente gaming di alto livello e attività intensive, con la GeForce RTX 4090 da 16GB GDDR6 che non lascia spazio a cali di framerate e affaticamento in praticamente nessuna situazione. A completare la configurazione troviamo 32 GB di RAM e un SSD PCIE da 1TB per la massima velocità di accensione e gestione delle attività. Il notebook viene fornito già con Windows 11 Home installato.

Tutta questa potenza viene sostenuta da un design pensato per un'efficiente dissipazione del calore a camera di vapore, necessaria sia per il gaming che per attività complesse come rendering video e modellazione 3D. Non manca il supporto ad Armoury Crate per controllare e personalizzare le attività del sistema, con gli RGB che completano il meraviglioso design e possono essere gestiti invece con Aura Sync.

Al prezzo di 3699€, l'ASUS ROG Strix SCAR 17 rappresenta un'opzione eccellente per chi cerca un notebook da gaming di altissimo livello e con caratteristiche tecniche di punta. I suoi componenti all'avanguardia, insieme all'efficiente sistema di raffreddamento e al display senza compromessi garantiscono un'esperienza di gioco vivida, fluida e coinvolgente.

