Il portatile da gaming con specifiche TOP oggi a 1.099€ da Mediaworld

Se siete alla ricerca di una vera occasione d'acquisto e siete appassionati di gaming, vi consigliamo di valutare questo portatile Asus TUF. Dotato di AMD Ryzen 7735HS e GeForce RTX 4060, tra le altre cose, Mediaworld lo propone a un prezzo molto competitivo. Con un risparmio di 300€ sul prezzo precedente, potete acquistarlo a 1.099€.

Asus TUF FA507NV, chi dovrebbe acquistarlo?

A questo prezzo, Asus TUF FA507NV si rivela uno dei migliori notebook da gaming per coloro che cercano un PC capace di offrire elevate prestazioni in ogni ambito. Questo notebook, con il suo potente processore AMD Ryzen 7735HS e la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060, si posiziona come una soluzione ottimale per chi desidera vivere un'esperienza di gioco fluida e dettagliata, grazie anche alla possibilità di raggiungere velocità di aggiornamento dell'immagine fino a 144Hz.

Non solo, la combinazione di una memoria RAM da 16 GB e di un'unità SSD da 512 GB assicura tempi di caricamento brevi e una gestione ottimale delle risorse, rendendo questo notebook perfetto anche per l'uso quotidiano oltre che per le lunghe sessioni di gioco. Altresì, l'Asus TUF FA507NV soddisfa le esigenze di coloro che cercano un PC durevole e affidabile.

La sua costruzione, infatti, rispecchia gli standard militari di resistenza, garantendo così una lunga durata nel tempo anche in situazioni di uso intensivo. La presenza di Windows 11 preinstallato offre, inoltre, una piattaforma intuitiva e aggiornata per tutte le attività, sia ludiche che professionali. Con un prezzo attuale di 1.099€, questo notebook rappresenta una soluzione ideale per chi desidera unire potenza, durabilità e versatilità, senza rinunciare a un'esperienza di gioco di alto livello.

Vedi offerta