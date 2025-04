ASUS TUF Gaming BE3600: velocità e stabilità per i tuoi giochi online a un PREZZO SHOCK!

Se siete alla ricerca di un router WiFi potente, veloce e pensato per il gaming, questa è l’occasione perfetta. Il router ASUS TUF Gaming BE3600 è disponibile su Amazon a soli 96,06€, con un incredibile sconto del 58% rispetto al prezzo originale di 229€. Una promozione imperdibile per potenziare la vostra rete domestica con un dispositivo all’avanguardia compatibile con il nuovissimo standard WiFi 7.

ASUS TUF Gaming BE3600, chi dovrebbe acquistarlo?

Il router ASUS TUF Gaming BE3600 è la soluzione ideale per chi vuole ottenere prestazioni wireless di nuova generazione. Grazie alla compatibilità con il protocollo WiFi 7 (802.11be), questo router è in grado di offrire velocità fino a 3600 Mbps, perfette per il gaming competitivo, lo streaming 4K e l’utilizzo simultaneo di più dispositivi.

Il cuore del dispositivo è una CPU quad-core Broadcom, che assicura una gestione fluida di tutte le attività di rete, dalle più semplici fino a quelle più intense. La tecnologia 4K-QAM incrementa la velocità di trasmissione fino al 20% rispetto ai router WiFi 6, garantendovi una connessione più rapida e stabile.

Un altro punto di forza è il supporto ad ASUS AiMesh, che permette di creare una rete mesh affidabile e scalabile per coprire tutta la casa, senza zone morte. Inoltre, le funzionalità come Mobile Game Mode, Adaptive QoS, Gear Accelerator e Port Forwarding permettono di personalizzare ogni aspetto della connessione per ottenere il massimo in ogni situazione.

La porta 2.5Gbps, le quattro Gigabit LAN, il supporto USB 3.2 Gen 1 e la costruzione robusta completano un pacchetto tecnico di altissimo livello, pensato per durare nel tempo e offrire stabilità anche nelle condizioni più estreme.

Attualmente disponibile a soli 96,06€, ASUS TUF Gaming BE3600 è una scelta strategica per chi desidera un router WiFi 7 accessibile ma dalle prestazioni elevate. Un acquisto consigliato per gamer, streamer e famiglie digitali che vogliono prepararsi al futuro della connettività. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori router wi-fi per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon