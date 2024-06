Notebook con schermo OLED: questo Asus è a soli 50€ dal minimo storico

Se siete alla ricerca di un laptop versatile per gestire diversi progetti, usarlo come centro d'intrattenimento, o entrambe le cose, e desiderate un modello che offra più delle classiche specifiche tecniche, vi consigliamo di considerare l'Asus Vivobook S 15 OLED. Questo modello, dotato di un magnifico schermo OLED, è attualmente disponibile su Amazon a 899€. In altre parole, grazie allo sconto attuale, il prezzo è a soli 50€ dal suo minimo storico.

Asus Vivobook S 15 OLED, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo modello rappresenta la scelta ideale per chi cerca un portatile con una qualità dello schermo senza pari e performance di ottimo livello. Con il suo display OLED HDR NanoEdge, offre un'esperienza visiva coinvolgente, perfetta sia per gli amanti del cinema che desiderano colori vividi e dettagli nitidi, sia per i professionisti della grafica alla ricerca di precisione nei colori, dato che lo schermo è certificato PANTONE.

Grazie poi alla potente configurazione hardware, che include un processore Intel Core i7 di 12° generazione, 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB, è in grado di gestire senza problemi la maggior parte dei carichi di lavoro, soprattutto quelli intensivi lato CPU. La cura per l'audio, affidata agli esperti di Dirac, assicura un suono equilibrato, ideale sia che vi troviate a modificare video, sia che vogliate godervi al meglio la vostra playlist preferita.

L'ampia gamma di porte, inclusa la Thunderbolt 4, garantisce inoltre grande versatilità nel collegamento di dispositivi esterni. Con un prezzo di 899€, scontato dal prezzo originale di 1.099€, si rivela dunque una buona opportunità per studenti, creativi e professionisti del settore IT che cercano un portatile affidabile, potente e dall'ottimo display.

Vedi offerta su Amazon