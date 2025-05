Notebook Asus: lo scegli per lo sconto, lo ami per l’OLED

Se siete alla ricerca di un notebook da lavoro che unisca design raffinato, prestazioni e un prezzo vantaggioso, l'ASUS Vivobook S 15 OLED è la risposta che stavate aspettando. Amazon propone oggi un'offerta su di lui: solo 869€ per portarvi a casa un laptop che rappresenta il primo vero Copilot+ PC di casa ASUS. Non si tratta soltanto di uno sconto, ma di un'opportunità concreta per migliorare il vostro modo di lavorare, studiare e creare, grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale e a una cura maniacale per i dettagli.

ASUS Vivobook S15 OLED S5507QA, chi dovrebbe acquistarlo?

Ciò che colpisce immediatamente del Vivobook S 15 è il suo design: un laptop ultrasottile dal peso di appena 1,5 kg e uno spessore di soli 1,47 cm, pensato per accompagnarvi ovunque con eleganza e leggerezza. Il display OLED da 15,6 pollici con risoluzione 3K (2880 x 1620) e refresh rate a 120 Hz regala un’esperienza visiva di altissimo livello: colori brillanti, contrasti perfetti e una resa delle ombre che dona profondità a ogni immagine. Ideale sia per i professionisti della creatività che per chi desidera il meglio durante la visione di contenuti multimediali.

Sotto la scocca, questo Vivobook nasconde una potenza sorprendente. Il nuovo processore Snapdragon X Elite garantisce prestazioni elevate, anche nelle situazioni di multitasking più spinte, mantenendo al contempo un'eccellente durata della batteria. Con 16 GB di RAM e un SSD PCIe da 1 TB, avrete tutta la memoria e la velocità di cui avete bisogno. Inoltre, l’elaborazione AI avviene direttamente sul PC, con performance fino a 45 TOPS, per un'esperienza fluida, reattiva e sicura.

Infine, non possiamo non citare la tastiera retroilluminata RGB a singola zona, perfetta per chi ama personalizzare il proprio ambiente di lavoro. Il tasto Copilot, integrato nella tastiera, vi offre un accesso immediato agli strumenti di AI di Microsoft, rendendo ogni attività più semplice ed efficiente. Con ASUS Vivobook S 15, il vostro modo di usare il computer cambierà radicalmente: più che un semplice notebook, è un compagno quotidiano capace di trasformare l’ordinario in straordinario.

Vedi offerta su Amazon