Su Amazon è disponibile un'offerta imperdibile sul Samsung da 83'' QE83S94FAEXZT OLED 4K, il televisore top di gamma con processore NQ4 AI Gen3, pannello OLED HDR e Motion Xcelerator 144Hz per un'esperienza visiva e di gioco straordinaria. Con uno sconto del 27%, lo si porta a casa a 2.999,00€ invece di 4.099,00€.

Samsung TV OLED 83 pollici, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung 83'' OLED 4K Serie S94F è il televisore ideale per chi non vuole scendere a compromessi sulla qualità visiva e sonora. È consigliato agli appassionati di cinema e serie TV che desiderano un'esperienza immersiva grazie al pannello OLED HDR con contrasti profondi e colori vividi. Grazie al processore NQ4 AI Gen3 e all'upscaling AI Pro, anche i contenuti non nativi in 4K appaiono straordinariamente nitidi. La funzione AI Mode ottimizza immagine e audio in tempo reale, adattandosi automaticamente ai contenuti visualizzati.

Questo televisore è perfetto anche per i gamer più esigenti: il Motion Xcelerator 144Hz garantisce immagini ultra-fluide e reattività elevata durante le sessioni di gioco, mentre il Gaming Hub permette di accedere alle principali piattaforme cloud gaming. Con il design LaserSlim e le funzioni smart avanzate come SmartThings, è pensato per chi vuole centralizzare l'intrattenimento digitale e la domotica in un unico elegante dispositivo. A 2999€ invece di 4099€, rappresenta un'occasione rara per un TV di questo livello.

Il Samsung da 83'' QE83S94FAEXZT è un televisore OLED 4K con processore NQ4 AI Gen3 e 4K AI Upscaling Pro. Offre Motion Xcelerator 144Hz, audio Dolby Atmos e design LaserSlim per un'esperienza visiva e sonora di altissimo livello.

