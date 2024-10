Massima versatilità: Wi-Fi, 4G e VoIP in un unico router, oggi scontato del 20%!

Se siete alla ricerca di un eccellente router Wi-Fi che offre anche la connettività 4G e VoIP, permettendo conversazioni simili a quelle effettuate su una rete telefonica tradizionale, l'AVM FRITZ!Box 6850 LTE è sicuramente un modello da considerare. Attualmente, è disponibile su Amazon con uno sconto del 20%, che riduce il prezzo da 199,99€ a soli 159,02€.

AVM FRITZ!Box 6850 LTE, chi dovrebbe acquistarlo?

Il AVM FRITZ!Box 6850 LTE è la scelta ideale per chi cerca una soluzione versatile e performante per l'accesso a Internet in aree in cui la connessione via cavo o fibra non è ottimale, ma è disponibile una buona copertura 4G. Grazie alla sua capacità di fornire connettività LTE di categoria 4, questo modem router assicura velocità in internet fino a 150 Mbit/s, rendendolo adatto non solo per la navigazione e lo streaming di contenuti ad alta definizione ma anche per i lavori che richiedono una connessione stabile e affidabile.

Chi lavora da remoto, gli studenti che seguono corsi online e le famiglie numerose che vogliono usufruire di una connessione internet senza interruzioni troveranno quindi nell'AVM FRITZ!Box 6850 LTE una solida soluzione alle loro esigenze. In aggiunta, il supporto per la tecnologia Wi-Fi Dual Band fino a 1.266 Mbit/s e la funzionalità Mesh garantiscono una copertura wireless estesa e performante in tutta la casa o l'ufficio, eliminando le zone morte e consentendo a tutti i dispositivi di connettersi con la migliore qualità di segnale possibile.

Le sue quattro porte Gigabit LAN offrono inoltre ampie possibilità di collegamento per dispositivi che richiedono una connessione via cavo, come PC desktop, console per videogiochi o smart TV. Con un prezzo di 159€, AVM FRITZ!Box 6850 LTE rappresenta una soluzione eccellente per chi desidera massimizzare l'efficienza della propria connessione internet domestica o professionale senza compromessi sulla qualità e sulla velocità di trasmissione dati.

Vedi offerta su Amazon