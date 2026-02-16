Il BMAX B5 A Pro con processore AMD Ryzen 7 5825U, 16 GB di RAM DDR4 e SSD NVMe da 512 GB è disponibile su AliExpress a un prezzo davvero vantaggioso. Grazie a un coupon e allo sconto extra Paypal, potrete portarlo a casa a soli 254,54€. Un'occasione imperdibile per un notebook potente con Windows 11 preinstallato.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di €18 durante il checkout

BMAX B5 A Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il BMAX B5 A Pro rappresenta la scelta ideale per chi cerca un modello versatile e potente spendendo poco. Con il suo processore AMD Ryzen 7 5825U e 16 GB di RAM DDR4 espandibili fino a 64 GB, questo laptop si rivolge a professionisti che lavorano in multitasking, studenti universitari che gestiscono progetti complessi e appassionati di tecnologia che desiderano prestazioni elevate per produttività, editing leggero e intrattenimento multimediale. L'SSD NVMe da 512 GB garantisce velocità di avvio e caricamento eccezionali, mentre la grafica AMD Radeon integrata offre prestazioni grafiche solide per uso quotidiano e creatività leggera.

Particolarmente consigliato per chi ha bisogno di un computer affidabile per lavoro da remoto, video conferenze e applicazioni professionali, questo modello soddisfa anche le esigenze di chi desidera un sistema fluido per navigazione web, streaming e produttività office. Windows 11 preinstallato completa il pacchetto, rendendolo pronto all'uso sin dal primo avvio.

Il BMAX B5 A Pro è un mini PC potente e compatto dotato di processore AMD Ryzen 7 5825U con grafica Radeon integrata. Dispone di 16 GB di RAM DDR4 espandibile fino a 64 GB e un veloce SSD NVMe da 512 GB per prestazioni fluide. Perfetto per lavoro, studio e intrattenimento quotidiano con Windows 11 preinstallato.

Vedi offerta su AliExpress