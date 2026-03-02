Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sul Yamaha CD-S303, lettore CD con DAC ad alte prestazioni da 192 kHz/24 bit, funzione Pure Direct, porta USB e supporto audio ad alta risoluzione. Un dispositivo pensato per gli appassionati di musica che non vogliono compromessi sulla qualità del suono. Lo sconto del 24% porta il prezzo a soli 289,00€, rispetto ai 379,00€ originali.

Yamaha CD-S303, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo Yamaha CD-S303 è il lettore CD ideale per gli appassionati di musica che desiderano un'esperienza di ascolto di alta qualità senza compromessi. Si rivolge in particolare a chi possiede un impianto HiFi di buon livello e vuole valorizzarlo con una sorgente capace, dotata di DAC ad alte prestazioni da 192 kHz/24 bit e della funzione Pure Direct, che elimina le interferenze digitali per un suono analogico puro e coinvolgente.

È una soluzione perfetta anche per chi ha una vasta collezione di CD e desidera gestirla con facilità grazie al display CD Text intuitivo, ma che al tempo stesso vuole la flessibilità di riprodurre file digitali in formati come FLAC, AAC e MP3 tramite la comoda porta USB frontale. A 289€ invece di 379€, con uno sconto del 24%, rappresenta un'opportunità concreta per chi cerca qualità audio audiofila a un prezzo accessibile.

Lo Yamaha CD-S303 è un lettore CD con DAC ad alte prestazioni 192 kHz/24 bit, funzione Pure Direct per audio analogico privo di interferenze, porta USB frontale compatibile con MP3, FLAC, AAC, WMA e LPCM, e display CD Text a 3 modalità.

