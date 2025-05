Bticino Legrand: la tua difesa contro i blackout in SUPER SCONTO! -30%

Se siete alla ricerca di una soluzione affidabile per proteggere i vostri dispositivi elettronici da blackout e sbalzi di tensione, l'offerta attualmente disponibile su Amazon potrebbe fare al caso vostro. Il gruppo di continuità Bticino Legrand è in vendita a soli 59,98€, con uno sconto del 30% rispetto al prezzo più basso recente di 86,17€. Un'occasione imperdibile per migliorare la sicurezza del vostro home office o del vostro spazio domestico.

Vedi offerta su Amazon

Bticino Legrand, chi dovrebbe acquistarlo?

Bticino Legrand è un dispositivo progettato per garantire un'alimentazione costante e sicura ai vostri apparecchi elettronici, anche in caso di interruzioni della rete elettrica. Con una potenza nominale di 600 VA (360 W) e un'autonomia che può arrivare fino a 15 minuti, questo gruppo di continuità vi permette di salvare i dati importanti o spegnere correttamente i dispositivi collegati.

Dotato di sei prese multistandard Schuko, di cui quattro con protezione da sovratensione, questo modello si rivela ideale per collegare router, smart TV, console di gioco, computer e altri dispositivi sensibili. Inoltre, la funzione AVR (Automatic Voltage Regulation) stabilizza la tensione in ingresso, proteggendo i vostri apparecchi anche in presenza di picchi o cali di tensione.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dal caricatore USB integrato, che vi consente di ricaricare smartphone e tablet senza occupare le prese principali. In caso di interruzione di corrente, l'UPS entra automaticamente in funzione e, se la rete non viene ripristinata entro il tempo massimo di autonomia, disattiva la presa per evitare danni. Al ritorno dell'alimentazione, il sistema si riavvia da solo, garantendo continuità operativa senza interventi manuali.

Se desiderate proteggere al meglio i vostri dispositivi elettronici e non volete rinunciare a un design compatto ed elegante, Bticino Legrand è la scelta giusta. Approfittate subito di questa offerta e assicuratevi un dispositivo di alta qualità a un prezzo davvero conveniente. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori UPS per ulteriori consigli.