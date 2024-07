CHE SCONTO nascosto: Asus Vivobook Go 15 è in OFFERTA al MINIMO STORICO! (-120€)

Siete alla ricerca di un notebook versatile, potente e dal design accattivante, senza dover spendere una fortuna? Allora non potete lasciarvi sfuggire questa offerta su Amazon. L'Asus Vivobook Go 15 è ora disponibile al prezzo speciale di 379,00€, un'occasione imperdibile per chi desidera un dispositivo all'altezza di ogni sfida quotidiana. Parliamo di uno sconto di ben 120€ che potreste non notare in pagina, ma fino a poche ora fa il dispositivo veniva proposto al prezzo di 499,00€.

Asus Vivobook Go 15, chi dovrebbe acquistarlo?

Il notebook Asus Vivobook Go 15 è la soluzione ideale per studenti, professionisti e chiunque necessiti di un dispositivo affidabile e performante per le proprie attività quotidiane. Con un peso di soli 1,57 kg e un design ultrasottile, questo notebook si rivela perfetto per chi è sempre in movimento. Il display da 15,6" FHD Anti-Glare con tecnologia NanoEdge offre un'esperienza visiva immersiva, mentre la cerniera ruotabile a 180° facilita la condivisione dei contenuti in qualsiasi situazione.

Sotto il cofano, l'Asus Vivobook Go 15 nasconde un cuore potente. Il processore AMD Ryzen 3 7320U, affiancato da 8GB di RAM e un capiente SSD PCIE da 512GB, garantisce prestazioni fluide sia nelle attività lavorative che nell'intrattenimento multimediale. La scheda grafica AMD Radeon integrata assicura inoltre una resa visiva di alto livello, ideale per la fruizione di contenuti multimediali e per attività creative leggere.

L'ergonomia è un altro punto di forza di questo notebook. La tastiera full-size con tasti dalla corsa lunga e il grande pad multitouch offrono un'esperienza di digitazione confortevole e precisa, con il tasto Enter in giallo brillante aggiunge un tocco di stile distintivo, rendendo l'Asus Vivobook Go 15 non solo funzionale, ma anche esteticamente accattivante.

Al prezzo di 379,00€, l'Asus Vivobook Go 15 rappresenta un investimento eccellente per chi cerca un notebook versatile e performante. La combinazione di design ultraportatile, display di qualità e hardware affidabile lo rende adatto a molteplici scenari d'uso, dal lavoro allo studio, fino all'intrattenimento. Con Windows 11 Home preinstallato, sarete subito operativi e pronti a sfruttare al massimo le potenzialità di questo dispositivo, che si configura come una scelta intelligente per chi desidera un notebook completo senza spendere una fortuna.

