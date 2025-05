170€ ben spesi! Il miglior PC base che puoi farti

Se siete alla ricerca di un notebook essenziale, affidabile e conveniente, questa è l’offerta che fa per voi. Su Aliexpress è infatti disponibile il CHUWI GemiBook Plus a un prezzo davvero incredibile: grazie al coupon "3LABS10", potete portarvelo a casa per soli 169,99€. Una cifra che, considerando le specifiche tecniche e la qualità costruttiva del PC, rappresenta un affare difficilmente eguagliabile sul mercato. Questo modello si propone come uno dei migliori PC base che potete acquistare con un budget limitato.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 10€ durante il checkout

Vedi offerta

CHUWI GemiBook Plus, chi dovrebbe acquistarlo?

Naturalmente, trattandosi di un notebook entry-level, bisogna accettare qualche compromesso, soprattutto in termini di prestazioni. Tuttavia, il CHUWI GemiBook Plus riesce comunque a distinguersi: al suo interno troviamo un processore Intel N100 di dodicesima generazione, affiancato da 8GB di RAM LPDDR5 e un SSD da 256GB, espandibile tramite slot M.2 fino a 1TB. Una dotazione che lo rende adatto alle attività quotidiane come navigazione, uso di Office, streaming e gestione della posta elettronica.

Uno dei punti di forza di questo portatile è sicuramente lo schermo da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920x1080), un dettaglio non scontato in questa fascia di prezzo. Inoltre, il supporto al Wi-Fi 6 garantisce una connessione più stabile e veloce rispetto agli standard precedenti, contribuendo a un’esperienza utente più fluida anche durante l’uso online. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11, quindi non sarà necessario acquistare licenze aggiuntive.

In sintesi, se state cercando un notebook per l’uso quotidiano, magari da affiancare a un PC principale o da usare in mobilità, il CHUWI GemiBook Plus rappresenta un’opzione eccellente. Con soli 170€, avrete un PC solido, moderno e sorprendentemente completo per la sua categoria. Ma attenzione: offerte così vantaggiose non durano a lungo, quindi se siete interessati, vi conviene approfittarne finché è disponibile!

Vedi offerta