Clonazione SSD rapida e semplice con questa docking station, oggi con DOPPIO SCONTO!

Se siete alla ricerca di un case SSD NVMe che combini alta velocità, funzionalità di clonazione offline e versatilità, non potete lasciarvi sfuggire questa straordinaria offerta su Amazon. Infatti, la ORICO NVME Clone Docking Station è disponibile oggi a soli 75,99€, grazie alla combinazione di due coupon attivabili direttamente in pagina: uno con il 20% di sconto e uno sconto di 20€ rispetto al prezzo abituale di 119,99€. Un'occasione perfetta per professionisti, gamer e chiunque desideri gestire e duplicare SSD con facilità.

NB: ricordatevi di attivare i due coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 20% e di ulteriori 20€ durante il checkout

ORICO NVME Clone Docking Station, chi dovrebbe acquistarla?

Questa docking station SSD M.2 NVMe offre molto più di una semplice espansione di memoria. Dotata di doppio slot compatibile con SSD PCIe M-Key nei formati 2242, 2260, 2280 e 22110, consente la clonazione offline con un solo pulsante: basta collegarla alla corrente, inserire gli SSD e premere il tasto dedicato per avviare la duplicazione, senza necessità di collegamento a un PC.

Grazie al supporto per USB 3.1 Gen2 e al cavo da USB-C a USB-C incluso (oltre a un secondo cavo da USB-C a USB-A), raggiunge velocità di trasferimento fino a 10 Gbps (circa 1000 MB/s), ideali per il backup o la gestione rapida dei dati. È inoltre compatibile con Windows, Mac e Linux, oltre a dispositivi smart come TV, console PS4/XBOX, smartphone OTG e router.

La funzione Tool-Free garantisce un’installazione immediata, senza bisogno di strumenti, mentre i LED integrati vi permettono di tenere sempre sotto controllo l’avanzamento delle operazioni di clonazione. Dopo 10 minuti di inattività, il dispositivo entra automaticamente in modalità sleep, riducendo i consumi energetici.

Attenzione: gli SSD non sono inclusi nella confezione e si consiglia di eseguire un backup dei dati del disco di destinazione prima di effettuare la clonazione offline. Disponibile ora su Amazon a soli 75,99€, ORICO NVME Clone Docking Station rappresenta una soluzione completa e professionale per la gestione dei vostri SSD, al miglior prezzo mai visto. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori docking station per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon