Corsair iCUE 2000D RGB AIRFLOW: il case perfetto per la tua build mini-ITX, ora a META' PREZZO!

Se siete alla ricerca di un case mini-ITX che combini design salvaspazio, prestazioni eccellenti e qualità premium, Corsair iCUE 2000D RGB AIRFLOW è una scelta imperdibile. Disponibile su Amazon a soli 78,60€, con uno sconto del 50% rispetto al prezzo consigliato di 157,04€, questo prodotto rappresenta un'opportunità unica per realizzare la vostra build ideale a un prezzo straordinario. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori case per ulteriori consigli.

Corsair iCUE 2000D RGB AIRFLOW, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo case mini-ITX è progettato per ospitare l'hardware di fascia alta di oggi, offrendo prestazioni di raffreddamento eccellenti in un formato compatto. Con un volume di soli 24,4 litri e dimensioni di 271 mm x 200 mm x 450 mm, Corsair iCUE 2000D si adatta perfettamente a spazi ridotti, sopra o sotto il desktop, senza compromettere la funzionalità.

Il design ad alto flusso d'aria, reso possibile dai pannelli in rete d'acciaio rimovibili, garantisce una ventilazione ottimale da quasi ogni lato del sistema. Questa soluzione non solo mantiene le temperature sotto controllo, ma consente anche di sfruttare appieno il potenziale del vostro hardware. Inoltre, il supporto per GPU a tre slot fino a 320 mm di lunghezza rende questo case perfetto per configurazioni di fascia alta.

Grazie a un interno ottimizzato per il raffreddamento, il Corsair iCUE 2000D può ospitare fino a 9 ventole da 120 mm o 2 ventole da 140 mm, oltre a radiatori fino a 360 mm sul lato e 240 mm nella parte posteriore. Le tre ventole AF120 RGB SLIM incluse, insieme al controller di illuminazione iCUE, permettono di creare effetti luminosi personalizzati per un tocco estetico unico.

Non è facile trovare un case Mini-ITX di questa qualità a un prezzo così competitivo. Il Corsair iCUE 2000D RGB AIRFLOW, grazie alla sua combinazione di design intelligente, funzionalità avanzate e materiali di qualità, rappresenta un vero e proprio affare per chi desidera costruire un PC compatto senza rinunciare a prestazioni elevate. Affrettatevi, questa offerta a 78,60€ è disponibile solo per un periodo limitato! Visitate subito la pagina del prodotto su Amazon e date il via alla vostra nuova build Mini-ITX con il Corsair iCUE 2000D.

Vedi offerta su Amazon