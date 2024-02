Prezzo PICCOLISSIMO sul Kit RAM DDR4 Corsair Vengeance! Lo paghi solo 51€

Se non siete ancora passati alle piattaforme più recenti e volete dare una rinfrescata al vostro PC, vi consigliamo di dare un'occhiata a questa offerta Amazon sul kit RAM Corsair Vengeance LPX16GB DDR4 3600 che grazie a uno sconto del 28% scende a soli 50,40€ da un prezzo iniziale di 69,99€! Le memorie Vengeance sono progettata per garantire prestazioni elevate e vantano un sistema di dissipazione del calore avanzato, pensato per tenere sotto controllo le temperature anche durante le sessioni di gioco più intense.

Kit RAM Corsair Vengeance 16GB DDR4, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Kit Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 3600 è progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca prestazioni elevate e affidabilità grazie. Supportano la tecnologia XMP 2.0, che assicura un overclock automatico, semplice e sicuro, per offrire un livello prestazionale elevato a chi desidera ottenere il massimo dal suo PC per gaming e attività impegnative come foto e video editing. Grazie al dissipatore di calore integrato in alluminio e al PCB ad otto strati, queste RAM vantano un sistema di dissipazione del calore molto efficiente, garantendo prestazioni elevate anche durante le sessioni di gaming più lunghe.

Questo kit è particolarmente indicato per chi possiede un PC con CPU Intel Core i5/i7 Skylake (sesta generazione) ma è compatibile con un'ampia varietà di processori. Installando le memorie Vengeance sul vostro PC non avrete solo un boost nel gaming, ma potrete svolgere più agevolmente i vostri lavori in multitasking, che si tratti di navigare in rete o di un editing fotografico complesso con Lightroom o Photoshop. Prima dell'acquisto, consigliamo di verificare il profilo di compatibilità sul sito del produttore.

Grazie all'offerta Amazon che applica uno sconto del 28% sul prezzo di listino, con un investimento di soli 50,40€ potete dare nuova linfa vitale al vostro PC, migliorandone le prestazioni a 360 gradi e ottenendo un'esperienza d'uso più fluida sia nel gaming, sia nelle attività quotidiane.

